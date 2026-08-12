CANOA SLALOM / Due ottavi posti per Oliver e Dennis Fina ai campionati europei Junior e Under 23

Si chiudono con due ottavi posti i campionati europei Junior e Under 23 di canoa slalom di Épinal per Oliver e Dennis Fina. I due atleti del Granda Canoa Club, entrambi classe 2009 e quindi al primo anno Junior, raggiungono la finale rispettivamente nel K1 e nel C1.

Nel K1 Junior, Oliver supera la manche di qualifica entrando tra i 30 semifinalisti. In semifinale si piazza 10°, a 3,61 secondi dal miglior tempo, conquistando uno dei 12 posti disponibili per la finale, dove chiude 8° in Europa.

Un risultato che conferma quanto già mostrato poche settimane fa ai Mondiali di Cracovia, dove aveva ottenuto lo stesso piazzamento.

Nel C1 Junior, anche Dennis, dopo aver superato le qualifiche, affronta una semifinale particolarmente convincente: percorso netto, 5° posto e soli 2,90 secondi dalla testa della classifica. In finale chiude 8°, con quattro secondi di penalità.

Per Dennis il risultato europeo arriva dopo la medaglia d'argento mondiale a squadre conquistata a Cracovia e completa una stagione che lo vede competitivo anche individualmente ai massimi livelli della categoria.

Un po' di rammarico arriva invece dalle gare a squadre, dove alcuni errori e le conseguenti penalità hanno compromesso la possibilità di lottare per le posizioni di vertice: nel K1 il team formato da Oliver Fina, Lars Aaron Senoner e Marco Bacchin chiude all'8° posto, mentre nel C1 la squadra composta da Dennis Fina, Lars Aaron Senoner e Riccardo Pontarollo termina 5ª.

I risultati individuali dei fratelli Fina assumono un valore particolare non tanto per ciò che raccontano oggi, quanto soprattutto in prospettiva: Oliver e Dennis avranno infatti davanti un'altra intera stagione nella categoria Junior per provare a trasformare la continuità nelle finali internazionali in qualcosa di ancora più importante.