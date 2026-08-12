Caldo record, continua l'onda rossa: 19 città in massima allerta, verso Ferragosto di fuoco

(Adnkronos) - Il caldo non molla e nel bollettino del ministero della Salute è ancora 'onda rossa'. Secondo l'ultimo aggiornamento, mercoledì 12 agosto il codice dell'allerta massima (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale) interesserà 19 città su 27 monitorate.

Il bollino rosso è atteso a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Giovedì 13 agosto restano in rosso 18 capoluoghi (Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), mentre Pescara virerà verso il giallo (livello 1, di pre-allerta).

Il quadro di mercoledì si completa con 2 città bollino arancione (allerta 2 ad Ancona e Cagliari, con rischi per la salute dei fragili) e 6 in giallo (Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Giovedì Cagliari resta arancione, mentre con Pescara saranno gialli altri 7 capoluoghi: Ancona, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Secondo le ultime previsioni meteo, a Ferragosto sarà ancora l'anticiclone africano a farla da padrone con temperature fino a 40 gradi soprattutto nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, e sui 35/36 gradi nella grandi città, come riferiscono gli esperti de IlMeteo.it. Da segnalare solamente il rischio di qualche acquazzone sulle Alpi centro-occidentali e sui rilievi interni del Sud e della Sicilia. Ma, a partire da domenica 16 agosto, la situazione potrebbe cambiare: tra il pomeriggio e la sera assisteremo ai primi segnali di svolta, con l'arrivo di correnti più fresche e instabili in quota innescherà lo sviluppo di temporali sulle zone montuose.