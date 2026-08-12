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| 12 agosto 2026, 10:49

Capannori, uomo trovato morto accanto a una bicicletta: si indaga per incidente stradale

Capannori, uomo trovato morto accanto a una bicicletta: si indaga per incidente stradale

(Adnkronos) - Un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni è deceduto questa mattina in via delle Ville, a Capannori (Lucca). L’allarme è scattato alle ore 9.41 per la presenza di una persona a terra con un trauma cranico.  

Accanto all’uomo è stata trovata una bicicletta. Tra le ipotesi al vaglio c’è quindi quella di un incidente stradale, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.  

Sul posto sono intervenute un’automedica di Lucca e un’ambulanza. I sanitari, nonostante l’intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine, intervenute per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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