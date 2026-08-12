Eclissi totale, una questione di... 'geometria': ecco da cosa dipende e perché si verifica

(Adnkronos) - Eclissi di sole e galassie, spettacolo 'stellare' oggi pomeriggio, mercoledì 12 agosto, a Lampianu – Biancareddu, frazione del Comune di Sassari, una delle zone del'Isola dove il fenomeno sarà meglio visibile e a Carloforte, sull'Isola di San Pietro. Un fenomeno, visibile dalle 19,30, che incuriosice anche i profani di scienze astronomiche, che questo pomeriggio, da tutta italia solleveranno lo sguardo al cielo per osservare la luna che copre il sole. “Un’eclissi di Sole è un fenomeno astronomico legato alla geometria del sistema Sole-Terra-Luna. Si verifica in particolare quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e, per effetto della sua posizione, si interpone lungo la nostra linea di vista, proiettando la propria ombra sulla superficie terrestre. Il nostro satellite quindi occulta temporaneamente una parte (e parleremo di eclissi parziale) o la totalità del disco (e avremo una eclissi totale), visto da una determinata zona della Terra”, spiega la dottoressa Silvia Casu, fisica e ricercatrice nel gruppo di Astrochimica e AstroBiologia presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari.

“Questa geometria – afferma all'AdnKronos la scienziata cagliaritana - è possibile perché Sole e Luna, pur avendo dimensioni enormemente diverse, nel cielo ci appaiono di dimensioni angolari simili. Il Sole è circa 400 volte più grande della Luna, ma è anche circa 400 volte più lontano da noi. È una coincidenza geometrica straordinaria, che permette alla Luna di coprire il disco solare e che rende possibili le eclissi totali. L’eclissi di oggi sarà osservabile nella sua totalità solo lungo una fascia relativamente stretta della superficie terrestre. Al di fuori di questa fascia, come accade in gran parte dell’Europa, il fenomeno viene osservato come eclissi parziale: la Luna copre soltanto una parte del disco solare”.

La Sardegna nord-occidentale, la Corsica, la Liguria e il Piemonte sono regioni provilegiate. Qui l'eclissi sarà visibile con il 95% del disco solare coperto dalla luna. “La distribuzione geografica dell’eclissi dipende dalla geometria dell’ombra lunare. Mentre la Luna si sposta lungo la propria orbita – continua la Casu -, la sua ombra attraversa la superficie terrestre seguendo una traiettoria ben precisa. La Sardegna nord-occidentale, la Corsica, la Liguria e il Piemonte si trovano in una posizione particolarmente favorevole rispetto a questa configurazione e possono quindi osservare un oscuramento del Sole molto significativo, anche se parziale. L'eclissi di stasera sarà molto particolare in quanto il suo massimo avverrà intorno all'orario del tramonto del Sole e quindi molto bassa sull'orizzonte. Quindi l'unica possibilità di osservarla è avere l'orizzonte totalmente libero a ovest/nord ovest”.

“Come Osservatorio astronomico di Cagliari organizziamo infatti un evento di osservazione per il pubblico a capo Sandalo, nella costa ovest dell'Isola di San Pietro (Sulcis, ndr). Mi raccomando – afferma la dottoressa Casu -, in ogni caso ricordiamoci che è bene osservarla solo in sicurezza, con appositi occhialini o filtri solari, per evitare danni alla retina. E per chi non potesse assistere di persona, il canale YouTube di Eduinaf organizza una diretta live con collegamenti in varie postazioni in Italia e in Spagna (per osservare la totalità)”. Osservazione organizzata anche a Lampianu – Biancareddu dalla “Borgata Biancareddu Associazione culturale” e dalla “Società Astronomica Turritana”. Il cielo questo pomeriggio - dice Michele Forteleoni, presidente della Società Astronimca Torritana, sentito in merito -, regalerà uno degli spettacoli più affascinanti e attesi dell'anno: la magia di una “Eclissi sul mare”.

L’eclissi di sole parziale, a partire dalle 19.30, sarà visibile sulla costa nord ovest della Sardegna, con un oscuramento superiore al novanta per cento del disco solare e il belvedere di Lampianu offre le condizioni migliori per seguire il fenomeno. “Dal 1999 attendiamo in Sardegna un evento di questa portata – dice Forteleoni -. Siamo fortunati, perchè dalle coste nord orientali la visuale, tempo permettendo, sarà bellissima. Nel '99 l'eclissi fu diurna, oggi potremmo osservarla al tramonto, da un punto privilegiato che guarda verso occidente mentre il sole si tuffa sulmare di Sardegna”.

Questo pomeriggio dunque, “in sicurezza con protezioni adeguate”, il mondo guarderà la luna che copre il sole. A Lampianu, al crepuscolo “con i nostri telescopi – conclude Forteleoni, appena il sole sarà tramontato osserveremo le stelle, le nebulose e gli ammassi di stelle che non sono visibili ad occhio nudo”. Le osservazioni con i telescopi in dotazione alla Società Astronomica Turritana saranno proiettati su uno schermo e spiegati da una voce narrante.