La Roma annuncia partnership con Orodei

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(Adnkronos) - L'AS Roma ha ufficializzato un nuovo accordo commerciale con Orodei, società che opera da trent'anni nel settore della compravendita e gestione di metalli preziosi. L'intesa porta l'azienda a diventare Gold Partner del club giallorosso, con il marchio destinato a comparire sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra. Per suggerire l'accordo è stata presentata a Trigoria una delle maglie con il logo dell'azienda romana, e, per un buon auspicio, firmata dal difensore Wesley França.