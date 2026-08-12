Stazzema, Conte “Ci fu volontà di sottrarre la memoria all’esame della verità”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi Sant'Anna di Stazzema è una geografia della memoria ritrovata, una memoria viva che si rinnova di continuo e parla tutti". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando da Sant'Anna di Stazzema per le celebrazioni dell'eccidio. "Ancora oggi ci lascia senza fiato: furono uccise 560 persone, corpi accatastati uno sull'altro e dati alle fiamme, quel giorno. A Sant'Anna, non sopravvisse neppure un barlume del senso di umanità, imperversò solo il furore cieco della barbarie. Con i soldati tedeschi c'erano anche uomini e donne con il volto semi coperto, parlavano italiano, erano i collaborazionisti con i complici fascisti di questa strage. Non fu una rappresaglia militare, fu un'azione terroristica premeditata, un massacro pianificato e attuato nei minimi dettagli", ha aggiunto. L'ex premier ha ricordato che "per 50 anni la voce dei superstiti fui ignorata, rimase rinchiusa in un dolore incompreso. Le indagini e i processi furono possibile grazie a un ritrovamento, casuale, della documentazione sul massacro. Questo massacro fu scoperto in un armadio abbandonato nello scantinato della Procura militare di Roma, divenuto tristemente noto come l'armadio della vergogna ed è stato un terribile schiaffo posto dato alle vittime delle stragi nazifasciste, il simbolo tangibile della volontà di sottrarre la memoria all'esame della verità, il tentativo codardo di scegliere il silenzio. Qualcuno si è trincerato dietro una presunta ragione di Stato, pur di non misurarsi con le colpe e con le responsabilità del passato", ha concluso Conte.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-