Terremoto in Colombia, donna di 32 anni estratta viva dalle macerie di un albergo tre giorni dopo il sisma: "C'è speranza"

(Adnkronos) - Si scava ancora in Colombia tra le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito lunedì scorso il paese sudamericano, con epicentro a San José del Palmar (Chocó). Oltre 240 i morti, ma il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aumentare nelle prossime ore dal momento che all'appello mancano ancora decine di dispersi.

Tuttavia, c'è una buona notizia. A darla è stato con un post su X il presidente della Colombia, Abelardo

de

la

Espriella, che ha annunciato che una donna di 32 anni è stata estratta viva dalle macerie a Pereira, nell'ovest del Paese, dopo sette ore di ricerche dei soccorritori e a tre giorni dal devastante sisma.

"C'è speranza", ha scritto il presidente raccontanto il salvataggio della donna, il cui nome è Daniela Andrea Largo Sánchez, 32 anni. E' stata trovata sotto le macerie di un albergo

crollato, ha precisato il ministro degli Interni della Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, nel video da Pereia allegato al post dal presidente. Attualmente, ha precisato De la Espriella, sono ancora "più di 40 le persone disperse"solo a Pereira.

Intanto, la comunità internazionale si mobilita per aiutare

la Colombia. "Mentre continuano le operazioni di ricerca e soccorso, la Ue sta sostenendo la Colombia ovunque possibile. Stiamo rendendo disponibili 2 milioni di euro per sostenere le comunità nelle aree più colpite. A seguito dell'attivazione da parte della Colombia del Meccanismo di Protezione Civile, stiamo lavorando per adeguare gli aiuti alle esigenze sul campo. Questa è la solidarietà europea", ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, riferendosi agli aiuti della Ue alla Colombia, colpita lunedì dal terremoto.