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| 12 agosto 2026, 08:20

Trump “Mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara”

Trump “Mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla costituzione americana. "Tutti mi fanno questa domanda e sapete che la legge è molto chiara", ha sottolineato.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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