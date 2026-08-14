“Che incanto!”: al via la stagione 2026-2027 di teatro nelle Valli Bormida tra teatri, castelli e chiese

Prende forma la stagione 2026-2027 di "Teatro nelle Valli Bormida", promossa dall'Associazione Orizzonte ETS in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito 2025-2028.

Con il titolo "Che incanto!", il nuovo cartellone coinvolgerà Bistagno, Cortemilia e Monastero Bormida, mettendo in rete tre comuni e tre province attraverso una proposta culturale diffusa, capace di abitare teatri, castelli e luoghi di particolare valore storico e artistico.

La nuova stagione segna l'ingresso di Bistagno nel progetto, con il Teatro SOMS che si aggiunge agli spazi già coinvolti a Cortemilia e Monastero Bormida. Si conclude invece, dopo quattro stagioni, il percorso realizzato a Spigno Monferrato. L'Associazione Orizzonte ETS desidera ringraziare il Comune e la Pro Loco di Spigno Monferrato per la collaborazione, la disponibilità e il sostegno garantiti in questi anni, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della rassegna.

La stagione si aprirà martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21, al Nuovo Teatro Comunale di Cortemilia con "Lu Santo Jullare Francesco" di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Ugo Dighero con la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo è inserito nelle celebrazioni del centenario di Dario Fo.

Il programma, che si svilupperà fino a maggio 2027, proporrà teatro contemporaneo, musica, danza, teatro civile e spettacoli rivolti alle famiglie. Tra i protagonisti già confermati figurano Eva Robin's, Debora Caprioglio, Pietro Giannini, vincitore del Premio Ubu 2025 come miglior attore under 35, Melania Fiore e i Perturbazione.

Gli appuntamenti saranno ospitati dal Teatro SOMS di Bistagno, dal Nuovo Teatro Comunale e dalla Chiesa di San Francesco di Cortemilia, dal Teatro Comunale e dal Castello di Monastero Bormida.

Una stagione ampia e articolata, pensata per favorire l'incontro tra artisti, pubblico e territori e per rafforzare la collaborazione culturale tra le diverse comunità delle Valli Bormida.

Il programma completo, con tutte le date, gli spettacoli e le informazioni relative alla biglietteria e agli abbonamenti, sarà presentato prossimamente.

Una stagione teatrale realizzata dall'Associazione Orizzonte ETS in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito 2025-2028, con i Comuni e le realtà culturali dei territori coinvolti.