PALLAVOLO / Serie C: conferme e new entry per il Vbc Mondovì

Prosegue la costruzione dell’ organico del VBC MONDOVI’ per il prossimo campionato di serie C, che prenderà il via nel fine settimana del 17-18 Ottobre: un’ opera, quella della dirigenza monregalese, attenta ad individuare giocatori che siano funzionali per il progetto sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Dal settore giovanile vengono promossi in prima squadra il palleggiatore Samuele Marabotto, classe 2008, ed il libero Filippo Gasco, classe 2002. Entrambi cresciuti nel settore giovanile monregalese, in cui hanno fatto la trafila di tutte le Under, negli ultimi tre anni sono stati due colonne della formazione cadetta di serie D ed ora sono pronti per il grande salto in prima squadra. La promozione di questi due prodotti del vivaio sono al tempo stesso un premio al loro percorso pallavolistico ed una scelta chiara ed inequivocabile della Società di continuare a puntare sui giovani del territorio.

Promozione in prima squadra anche per l’opposto Andrea Mastantuoni, classe 2008, che, dopo un anno di prestito arriva a titolo definitivo dal Cuneo Volley. Nella scorsa stagione Mastantuoni ha ben impressionato in serie D, giocando un campionato di buon livello e meritandosi così la chiamata in prima squadra.

New entry, invece, nel ruolo del libero: infatti sempre dal Cuneo Volley arriva Leonardo Drocco, classe 2007, che si alternerà nel ruolo di regista della difesa con il più esperto Gasco. Pur essendo un giocatore giovane, Drocco rappresenta un prospetto molto interessante ed ha già maturato esperienze importanti sia nel panorama giovanile che nei campionati senior, facendo intuire grosse potenzialità da sfruttare e far esplodere.

Ad oggi, quindi, l’organico del VBC MONDOVI’ può ufficialmente contare su questi giocatori: i palleggiatori Marco Sangregorio e Samuele Marabotto, opposto Andrea Mastantuoni, centrali Stefano Catena, Matteo Caldano e Gioele Borsarelli, liberi Leonardo Drocco e Filippo Gasco.

Ora l’ attenzione societaria è tutta puntata sul chiudere le varie trattative già avviate per il ruolo dei laterali.