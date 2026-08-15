Nuoto, Curtis vince bronzo e rivela: "Mi ha scritto Sinner, ho urlato"

(Adnkronos) -

Jannik Sinner pazzo di... Sara Curtis. Oggi, sabato 15 agosto, la nuotatrice italiana conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri stile libero, firmando un terzo posto da record negli Europei di Parigi con primato italiano, chiudendo la gara in 23.99 dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso. Prestazioni e risultati che hanno richiamato l'attenzioni di tutti, anche del numero 1 del mondo.

Sinner infatti, dopo l'oro conquistato da Curtis, ha voluto scrivere un messaggio alla giovane nuotatrice azzurra: "Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere", ha ammesso Sara dopo il bronzo conquistato a Parigi.

Che il tennista azzurro stia seguendo con grande interesse gli Europei di nuoto era chiaro già da alcuni 'indizi' social: Sinner ha infatti iniziato a seguire su Instagram, oltre a Curtis, anche Simona Quadarella e Thomas Ceccon, grandi protagonisti della rassegna continentale.