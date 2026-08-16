Europei di nuoto, dalla 4×100 misti due argenti per l’Italia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci nuotano in 3'53"60 (nuovo record italiano) e vengono beffate nel finale dall'Inghilterra, oro in 3'53"50. Il bronzo va alla Russia (sotto bandiera neutrale) in 3'53"79.Poco dopo è il turno degli uomini: Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio nuotano in 3'28"86 chiudendo soltanto dietro alla Russia, oro in 3'28"67, e terminando davanti alla Francia, bronzo in 3'29"03.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).