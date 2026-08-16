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| 16 agosto 2026, 16:46

Sinner, compleanno a Montecarlo: "Grazie a tutti per gli auguri"

Sinner, compleanno a Montecarlo: &quot;Grazie a tutti per gli auguri&quot;

(Adnkronos) -

Jannik Sinner festeggia il compleanno. Oggi, domenica 16 agosto, il tennista azzurro compie 25 anni dopo aver dovuto rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio accusato al ginocchio. Sinner ha rinviato quindi il volo per gli Stati Uniti a fine mese, quando inizieranno gli Us Open, festeggiando a Montecarlo. 

Sui social Sinner ha voluto ringraziare dei tanti messaggi auguri ricevuti: "Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno", ha scritto in un post condiviso su Instagram e sui propri canali ufficiali, mostrandosi sorridente e spensierato, con una piccola volpe peluche sulla spalla. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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