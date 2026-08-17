A Novello il nuovo asilo nido è quasi pronto: ultimi lavori e ricerca del gestore

Il nuovo asilo nido comunale di Novello entra nella fase conclusiva del percorso verso l'apertura. Mentre si stanno completando gli ultimi interventi, l'Amministrazione comunale lavora anche sull'altro tassello necessario per rendere operativo il servizio: l'individuazione del soggetto che contribuirà a definirne il progetto educativo e ne curerà l'avvio e la gestione.

I lavori principali sulla struttura si sono conclusi nel mese di giugno. Negli ultimi giorni sono stati ultimati gli impianti di illuminazione interna ed esterna ed è stata posata la pavimentazione antitrauma negli spazi esterni.

Il prossimo intervento riguarderà invece l'area verde che circonda il nido, destinata a diventare un'aula all'aperto per le attività di Outdoor Education. Un'impostazione che punta quindi a integrare gli ambienti interni con gli spazi esterni nella futura proposta educativa.

Parallelamente procede il percorso amministrativo per arrivare all'apertura. Il Comune di Novello ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore, con l'obiettivo di individuare un soggetto interessato alla co-progettazione, all'avvio e alla gestione del servizio all'interno del nuovo immobile di proprietà comunale.

L'iniziativa punta a costruire, attraverso la collaborazione con il Terzo Settore, un servizio dedicato alla prima infanzia capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e, allo stesso tempo, di rafforzare l'offerta educativa del territorio.

Con il completamento della struttura e l'avvio della procedura per la futura gestione, dunque, il progetto del nido passa dalla fase prevalentemente edilizia a quella organizzativa ed educativa.

L'avviso con i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e la relativa documentazione è consultabile nell'albo pretorio online del Comune di Novello. Per ulteriori informazioni sulle pre-adesioni o sul servizio è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0173 731147, interno 1.