Ciclismo / Il cheraschese Alberto Veglia vola in Belgio per i Mondiali su pista juniores

Grande soddisfazione per Alberto Veglia che, con grande merito, parteciperà ai Mondiali di ciclismo su pista juniores, in programma da mercoledì 19 a domenica 23 agosto a Heusden-Zolder, in Belgio.

I CT italiani Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno selezionato 24 giovani azzurri, 12 donne e altrettanti uomini, che avranno il difficile compito di confermare il primo posto nel medagliere conquistato nella scorsa edizione (13 podi nel 2025).

Il 17enne di Cherasco, che diventerà maggiorenne il prossimo 24 agosto, verrà schierato nell’inseguimento a squadre, le cui fasi finali sono in programma per la serata di giovedì 20 (intorno alle ore 20:50).

Il portacolori del Pool Cantù GB sta attraversando un’estate già ricca di successi: a inizio luglio ha infatti portato a casa la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre agli Europei di Cottbus (Germania). A fine mese, durante i campionati nazionali di San Francesco al Campo (Torino), il cuneese ha invece calato un incredibile tris conquistando il titolo tricolore juniores nel keirin, nel chilometro da fermo e nel team sprint, ai quali si aggiunge un prezioso argento nella velocità.

Quest’anno, oltre agli allori ottenuti su pista, il piemontese ha anche trionfato su strada, imponendosi al Trofeo Avis Città di Codogno e alla Novara-Suno (entrambi i successi conquistati in volata).

Alberto Veglia da due anni fa parte del sodalizio canturino ma ha mosso i primi passi nell’Alba Bra Langhe Roero per poi passare all’Ardens Cycling Team.