Sanità, entro due anni in Piemonte meno medici della media nazionale

E' allarme sanità in Piemonte. Entro il 2028 nella regione oltre 430 medici di medicina generale raggiungeranno l'età di pensionamento dei 70 anni.

I numeri di Fondazione Gimbe

Il numero medio di assistiti per medico di famiglia al 1 gennaio 2025 nell'intera regione è pari a 1.407 (con la media nazionale che è pari a 1.383). E' quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui medici di medicina generale. Secondo la stima Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a un medico ogni 1.200 assistiti, al 1 gennaio 2025 in regione mancano 463 medici.

Una riduzione che dura da anni

Tra il 2019 e il 2024 i medici di medicina generale in regione si sono ridotti del 10,6%. La media nazionale della riduzione è pari al 14,1% e nel 2025 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -50 candidati (-29%) rispetto alle borse finanziate (media Italia +26%).