Ultimi giorni di saldi: caccia all'affare per essere sempre eleganti

Ritorno ai classici. Sembra essere questa la linea guida dello shopping nel periodo dei saldi, che in Piemonte scade il 29 agosto.

Si sa che le occasioni migliori si fanno all'inizio, quando ancora abbiamo vasta scelta, differenziazione nelle taglie e la possibilità di fare acquisti ponderati (soprattutto se ci prepariamo in anticipo). Ecco perché è così importante non perdere altro tempo!

Nell'ottica della sostenibilità e dell'avvicendamento selvaggio di macro e micro tendenze, gli acquisti "pazzi" sono fuori discussione: meglio puntare sui classici pezzi che ci mancano, approfittando degli sconti su articoli di qualità.

Oppure sostituire quei capi che indossiamo tutti i giorni, tutto il giorno, e non passano mai: t-shirt, camicie e canotte bianche o nere, jeans, trench e molti altri basici che continuano a salvarci tutte le volte che ci sembra di non avere niente da mettere, o semplicemente dobbiamo essere pronti in pochi minuti.

Questo è anche il momento in cui puntare su capi che non sono solo estivi, su pezzi che potranno essere utilizzati anche da settembre o il prossimo anno. Dai tubini alla giacca di jeans, dalla camicia bianca alla gonna longuette.

Verrà l'autunno, andrà via la spensieratezza estiva, ma non la nostra voglia di brillare. Per un accento di glamour ai tuoi look, confida sul blazer con i cristalli. Ai saldi estivi troverai sicuramente modelli ricamati o impreziositi da dettagli luminosi: sono loro i tuoi alleati. Dopo l'estate potrai indossarli con i jeans o con pantaloni sartoriali, sopra la t-shirt o sopra la felpa. Qualsiasi interpretazione sceglierai, avrà un twist inaspettatamente chic e adorerai l'idea di averlo acquistato a prezzo scontato!

E a proposito di jeans, sarà per il suo appeal un po' nostalgico, per la sua indiscussa versatilità o per il successo riscosso nelle ultime stagioni. Quel che è certo è che la gonna di jeans continua - e continuerà - a farci battere il cuore. Midi o lunga, in denim raw o delavé, con spacco o senza: le varianti tra cui scegliere sono tantissime, ma una volta trovata quella giusta non riuscirete più a farne a meno.

La polo è un altro dei capi must di stagione. Grazie alle linee eleganti e al mood senza tempo, la polo entra di diritto nella lista dei pezzi da avere nel guardaroba in ogni stagione, dunque uno dei capi su cui puntare negli ultimi giorni dei saldi.

Indiscusse it shoes di stagione, le ballerine alla bebè continueranno ad avere un posto speciale nelle nostre scarpiere anche nei prossimi mesi. I modelli più cool? Quelli in vernice - nera o colorata - con cinturini multipli.

Non possiamo ovviamente trascurare il capitolo borse. I saldi rappresentano l'occasione perfetta per aggiungere qualche new entry alla nostra collezione. Come una nuova shopping bag. Sceglietela a tinte neutre per renderla l'alleata di ogni look e stagione.

Se l'estate per voi significa invece sport all'aria aperta, non potete farvi sfuggire i leggins corti. Freschi e confortevoli, vi accompagneranno nei vostri allenamenti.

Basic ma non troppo, essenziale ma anche fun. In una stagione come questa, in cui i capi di underwear sono sempre più i protagonisti dei nostri look quotidiani, anche i top lingerie si aggiungono alla lista dei grandi must-have. In discoteca, nei locali più trendy, nelle serate giuste, concedetevi un po' di licenzioso nudo, coperto solo da elegante pizzo... sarete una vera e propria visione!

Consigli e avvertenze

Quando si parla di saldi estivi, è importante ricordare alcune regole fondamentali per fare acquisti in modo consapevole e senza sorprese. Durante i saldi, il prezzo esposto deve sempre indicare chiaramente il costo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, in modo che il consumatore possa valutare con chiarezza l'effettivo risparmio. È bene sapere che gli articoli messi in saldo devono essere di stagione o comunque prodotti che, se non venduti entro un certo periodo, rischierebbero di perdere valore. Per quanto riguarda la prova dei capi, questa non è obbligatoria: spetta al negoziante decidere se consentirla o meno. Inoltre, il cambio degli articoli senza difetti non è un diritto garantito per legge, ma una cortesia che molti negozi offrono per fidelizzare i clienti. Se invece il prodotto presenta difetti, il consumatore ha diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso. I negozi devono accettare pagamenti con carte di credito e favorire modalità cashless, per rendere l'esperienza di acquisto più semplice e sicura. Conoscere e rispettare queste regole aiuta a vivere i saldi con serenità, approfittando delle offerte senza rischi o fraintendimenti.

Pronte ad aggiornare la vostra shopping list?