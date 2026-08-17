La comunità di Elva saluta Elsa Mattalia, domani i funerali

Si svolgeranno domani – martedì 18 agosto - alle ore 14.30 nella Parrocchia di Elva, i funerali di Elsa Mattalia, 82 anni, vedova Perottino. Seguirà il rito della cremazione nel cimitero di Bra.

“Con la cara Elsa la nostra comunità perde un punto di riferimento per tutti coloro che amano il nostro paese – commenta il sindaco Claudio Arneodo -. Lei amava Elva, tanto da consideralo il luogo della tranquillità, dove trascorreva da molti anni le vacanze nella sua casa di Serre. Sempre sorridente, gentile e disponibile era anche la memoria storica del nostro paese. Ci uniamo tutti al dolore della famiglia”.

Elsa Mattalia era nata a Elva, aveva studiato a Cuneo e a lungo ha lavorato nel negozio di abbigliamento Brunarosso, in corso Nizza, per poi spostarsi nel negozio di Benetton. Con il marito, anche lui di Elva, non hanno mai dimenticato le loro radici nel piccolo comune della valle Maira, dove tornavano con molto piacere ed erano accolti sempre con affetto.