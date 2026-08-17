Torna “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90” a Boves

Ci sono canzoni che bastano a riportarti indietro nel tempo. Un ritornello, una melodia e all'improvviso riaffiorano ricordi, amici e serate indimenticabili. È proprio da questa atmosfera che nasce "Voglio Tornare negli Anni ’90", il format che farà tappa al Touch Summer di Boves nella serata di sabato 29 agosto.

Un evento pensato per chi è cresciuto negli anni Novanta, ma anche per chi vuole vivere tutta l'energia di un decennio che ha segnato la storia della musica. In programma una serata ricca di grandi successi, animazione, effetti speciali e spettacolo, con un mix perfetto di nostalgia e divertimento.

Il Touch Summer, in Via Peveragno 74 a Boves, si trasformerà per una notte in una vera macchina del tempo, pronta ad accogliere un pubblico che ha voglia di cantare, ballare e condividere un'esperienza diversa dal solito.

Dove? Touch Summer – Via Peveragno 74, Boves.

Quando? Sabato 29 agosto.

Apertura porte: ore 22:30.

Inizio show: ore 23:30.

L'evento è dedicato a chi quegli anni li ha vissuti in prima persona, ma anche a chi vuole riscoprirne il fascino attraverso uno show coinvolgente, capace di unire musica, scenografie e intrattenimento in una sola grande festa.

Acquista i biglietti online a un prezzo scontato: https://www.ticketsms.it/it/event/Voglio-Tornare-Negli-Anni-90-Boves-Touch-Summer-29-08-2026

Informazioni e prenotazioni tavoli: +39 340 141 6724

Touch Summer, Via Peveragno 74, Boves (CN)