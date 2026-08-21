Il peperone di Carmagnola torna protagonista della “sua” Fiera

Torna ad animare il centro storico della città alla periferia di Torino uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del Piemonte: la Fiera del Peperone di Carmagnola. Dal 28 agosto al 6 settembre 2026, questo spazio diventerà infatti il punto di riferimento del gusto con la settantasettesima edizione della sua kermesse più celebre. Promossa dal Comune e organizzata da SGP Grandi Eventi, la manifestazione trasformerà Piazza Sant'Agostino e il Foro Boario in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il pubblico potrà accedere liberamente a un calendario fitto di appuntamenti, tra show-cooking, incontri ravvicinati con i produttori e degustazioni in piazza. Ogni singola giornata intreccerà la sapienza della tradizione agricola locale con i linguaggi più moderni dello spettacolo culinario. E il sipario sulla manifestazione calerà ufficialmente soltanto dopo la tradizionale e attesa Maxi Peperonata di chiusura.



Al centro della scena Sua Maestà il Peperone

Il filo conduttore di questa imponente macchina organizzativa resta l'inconfondibile eccellenza agricola del territorio carmagnolese. Sotto i riflettori del BTM PalaPeperone, l’ortaggio in questione supererà la dimensione di semplice materia prima per diventare racconto. Chef e agronomi si alterneranno per svelare i segreti di una coltivazione che affonda le radici nella storia della comunità. L'ingrediente principe sarà ovviamente il peperone, declinato in confronti diretti tra le ricette della memoria contadina e l'innovazione più spinta. Dalle preparazioni più classiche fino agli abbinamenti più originali, la Fiera punterà a esaltare la straordinaria versatilità di un prodotto unico. I visitatori avranno così modo di scoprire le proprietà organolettiche e i metodi di coltivazione che rendono celebre Carmagnola ben oltre i confini regionali.



Dalla cucina d'autore alle sfide tra i fornelli

Il cartellone degli appuntamenti gastronomici avrà il suo fulcro in un percorso che alternerà cucina d'autore e i nuovi linguaggi del web. Il palco ospiterà figure come il creator Tommaso Tarantino, in arte Lo Spadellatore, pronto a stupire la piazza con la sua Pasta Experience. La tradizione piemontese salirà invece alla ribalta grazie all'Antica Trattoria Monviso e alla sua rivisitazione del Carmagnolotto. Punterà su creazioni decisamente più insolite il ristorante Osto Bruma, i cui piatti giocheranno sul binomio canapa/peperone. Le tecniche di cottura della carne d'Oltreoceano daranno infine il meglio di sé nelle preparazioni dell'American BBQ. Uno dei momenti più attesi inoltre sarà la “disfida” che avrà per protagonista la bagna cauda che tre ristoranti proporranno in versioni diverse. In tutti gli show coking al pubblico saranno offerte degustazioni gratuite e consigli e spunti tecnici preziosi per tentare a casa propria di riprodurre le preparazioni proposte.



Spettacoli e musica oltre la tavola

Accanto agli appuntamenti gastronomici, saranno ovviamente proposti anche spettacoli serali a ingresso libero nella cornice di Piazza Sant'Agostino. Il Foro Boario, trasformato in Foro Festival, ospiterà concerti pensati per intercettare i gusti musicali di un pubblico giovane e trasversale. Installazioni suggestive e riconoscimenti istituzionali arricchiranno inoltre il calendario delle dieci giornate, offrendo spunti che andranno ben oltre la tavola. La kermesse si confermerà così come una straordinaria occasione di festa collettiva, capace parallelamente di trasformarsi in un’occasione di promozione del territorio. Cibo, musica e intrattenimento si fonderanno così per regalare un'esperienza immersiva a tutti i visitatori dell’evento.





Info: www.fieradelpeperone.it