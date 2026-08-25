Imperia-Limone, il terzo giorno è quello delle grandi montagne: Saccarello, Tanarello, Missun e Bertrand prima del Don Barbera

Ci sono giornate in cui un cammino smette semplicemente di essere un cammino e diventa un viaggio.

La terza tappa dell'Imperia-Limone è una di quelle.

Dopo aver lasciato il mare alle spalle due giorni prima e dopo essere entrati progressivamente nel cuore dell'entroterra, i 31 protagonisti della diciannovesima edizione organizzata da Monesi Young hanno affrontato ieri una delle giornate più spettacolari dell'intera traversata.

Una giornata di montagne vere, di grandi spazi e di quei panorami che fanno dimenticare, almeno per qualche minuto, la fatica accumulata nelle gambe.

La partenza è stata dal Rifugio La Terza, dove il gruppo aveva concluso la seconda tappa dopo essere passato dal Monte Grande, dal Bosco di Rezzo, dalla Colla del Garezzo e dal Monte Frontè.

Davanti ai camminatori c'era il Monte Saccarello.

La montagna che domina la Liguria

A 2.200 metri di quota, il Saccarello è la vetta più alta della Liguria. Raggiungerla significa quindi affrontare non soltanto una salita, ma conquistare simbolicamente il punto più alto di questa lunga traversata partita da Imperia.

Ed è proprio questo uno degli elementi più affascinanti dell'Imperia-Limone.

Il primo giorno il gruppo camminava ancora con il mare negli occhi. Il secondo quel mare era diventato una presenza lontana, quasi una memoria. Ieri, sulla montagna, la prospettiva è completamente cambiata.

Sotto i piedi non c'è più la città.

Non ci sono più le strade, il traffico, i rumori della costa.

Ci sono crinali, pascoli, pietra, vento e un orizzonte che sembra allargarsi ad ogni passo.

È il momento in cui diventa evidente il senso di questa esperienza: partire dal Mediterraneo e, camminando per quattro giorni, arrivare nel cuore delle Alpi Liguri.

Non attraverso una strada.

Non attraverso un'autostrada.

Ma lungo gli antichi percorsi che per secoli hanno collegato mondi diversi.

Dal Saccarello verso il Piemonte

Conquistata la vetta del Saccarello, il percorso è proseguito verso il Passo Tanarello e quindi verso altre due montagne che rappresentano una parte fondamentale della terza giornata: il Monte Missun e il Monte Bertrand.

È qui che l'Imperia-Limone diventa anche una storia di confini.

Liguria e Piemonte non sono più due regioni disegnate sulle cartine. Sono montagne, vallate, sentieri e antiche vie di passaggio.

La cosiddetta Via del Sale racconta proprio questo: per secoli le merci e le persone hanno attraversato questi crinali collegando la costa con l'entroterra piemontese. Oggi quei percorsi vengono riscoperti con uno zaino sulle spalle e con un gruppo di persone che, per qualche giorno, sceglie di rallentare completamente il proprio rapporto con il territorio.

La fatica, naturalmente, non manca.

Anzi.

Dopo due giornate di cammino, chilometri e dislivelli, le gambe presentano il conto. Ma è probabilmente proprio questa la magia della terza tappa: quando la stanchezza cresce, cresce anche la consapevolezza di essere dentro qualcosa che difficilmente si può raccontare soltanto attraverso i numeri.

La montagna come compagna di viaggio

L'Imperia-Limone non è una gara.

È una traversata.

Il gruppo procede insieme, accompagnato dalle guide e sostenuto da uno staff che segue i partecipanti lungo tutto il percorso. Una macchina organizzativa importante, costruita per permettere ai camminatori di concentrarsi soprattutto sulla cosa più semplice e più difficile allo stesso tempo: mettere un piede davanti all'altro.

È una filosofia che Monesi Young porta avanti da 19 anni.

E forse è proprio per questo che il trekking è riuscito a diventare qualcosa di più di un appuntamento escursionistico.

È diventato un modo per raccontare l'entroterra.

Un modo per far vedere a chi arriva da fuori regione, ma anche a chi vive a pochi chilometri da queste montagne, quanto sia straordinario il territorio che sta alle spalle della Riviera.

L'arrivo al Don Barbera

Dopo Saccarello, Tanarello, Missun e Bertrand, la giornata ha avuto il suo punto d'arrivo al Rifugio Don Barbera.

Qui la montagna torna ad assumere anche una dimensione umana.

Dopo ore di cammino arrivano il riposo, la cena, le chiacchiere, le battute e quella particolare allegria che nasce soltanto quando si è condivisa una fatica.

È una delle caratteristiche più belle dell'Imperia-Limone: la montagna non divide, unisce.

Il gruppo che al mattino parte in silenzio e concentrato sul percorso, alla sera è ormai una piccola comunità.

Si mangia insieme, si racconta la giornata, si confrontano le sensazioni, si scherza sulla salita appena fatta e, inevitabilmente, si guarda già al giorno dopo.

Perché ormai manca davvero poco.

E adesso si vede Limone

Dopo tre giorni, la destinazione è finalmente vicina.

Il programma prevede per l'ultima giornata la partenza dal Rifugio Don Barbera e la discesa attraverso i pascoli fino al Vallone di San Giovanni. Sarà lì che, finalmente, i camminatori potranno scorgere Limone Piemonte.

Sarà il momento più semplice e forse anche quello più emozionante.

Perché quando apparirà Limone all'orizzonte, quei 31 camminatori potranno voltarsi idealmente indietro.

Vedranno il percorso fatto.

Il mare dal quale sono partiti.

Il Colle d'Oggia.

Il Bosco di Rezzo.

Il Frontè.

Il Saccarello.

Il Tanarello.

Il Missun.

Il Bertrand.

E capiranno che quei circa 100 chilometri non sono stati soltanto una distanza da percorrere.

Sono stati un modo diverso per attraversare la Liguria e arrivare in Piemonte.

Passo dopo passo.

Montagna dopo montagna.

Con la fatica nelle gambe e, probabilmente, qualcosa in più nel cuore.

Domani l'ultimo capitolo.

Quello in cui, dopo quattro giorni, il viaggio iniziato dal mare potrà finalmente dire di essere arrivato a destinazione.