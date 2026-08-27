CALCIO PRIMA CATEGORIA / San Benigno, colpo in attacco: arriva Paolo Falcone

L’ASD San Benigno continua a costruire il proprio roster per la prossima stagione e annuncia un nuovo importante innesto: Paolo Falcone. L’attaccante, classe 2000, si aggiunge alla rosa dei gialloverdi in vista del campionato 2026/27, offrendo allo staff tecnico una soluzione in più per il reparto offensivo.

Falcone arriva in Piemonte dopo aver maturato esperienza nei campionati dilettantistici calabresi, dove ha vestito le maglie di diverse formazioni tra Promozione e Prima Categoria nella provincia di Reggio Calabria. Il suo trasferimento in terra piemontese segna un nuovo capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di mettersi in luce in un contesto competitivo diverso.

Con il suo arrivo, la dirigenza del San Benigno intende rafforzare ulteriormente l’attacco, già al centro di un lavoro di potenziamento in vista della nuova stagione. Falcone rappresenta una pedina versatile e dinamica, capace di adattarsi a diversi schemi tattici e di portare freschezza e concretezza sotto porta.