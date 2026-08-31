Tre cani di grossa taglia liberi in strada a Bernezzo, la segnalazione di un ciclista

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

le scrivo per segnalare quanto accaduto quest'oggi (domenica 30 agosto) in pieno giorno nella strada centrale di Bernezzo. Percorrendo con la mia bici Via Umberto I al civico 2 sono usciti 3 cani di grossa taglia in totale libertà dal portone carraio.

Dopo una breve passeggiata in mezzo alla strada, sono tornati indietro e si sono infilati in una stradina sterrata dietro allo specchio applicato al palo adiacente allo stabile da cui erano usciti.

Per fortuna oggi ero da solo, ma in quella strada passo spesso in bicicletta con le mie bambine piccole, così come decine e decine di famiglie per dirigersi a Vallera.

Mi chiedo cosa sarebbe potuto accadere in quel caso, visto l'enorme spavento che avrebbero causato alle mie figlie e alla conseguente possibile reazione dei cani.

Il fatto è accaduto intorno alle 10,30.

Mi chiedo come, con tutte le tragiche notizie che purtroppo ci arrivano dai telegiornali, ci siano ancora dei padroni sconsiderati a cui vengono affidati questi cani di grandi dimensioni.

M.R. (Lettera firmata)