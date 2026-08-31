“Roccavione resti nel Parco Gesso e Stura”: le associazioni ambientaliste scrivono al sindaco Giraudo

La decisione del Comune di Roccavione di uscire dal Parco fluviale Gesso e Stura non convince le associazioni ambientaliste, che ora si rivolgono direttamente al sindaco Paolo Giraudo per chiedere di tornare sui propri passi.

Con una lettera datata 31 agosto 2026, Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo, Cuneo Birding, Lipu Cuneo e Italia Nostra Cuneo esprimono “rammarico e dispiacere” per la scelta dell’Amministrazione comunale e avanzano anche una proposta concreta: farsi carico loro stesse della quota annuale versata dal Comune per l’adesione al Parco.

Il Consiglio comunale di Roccavione aveva approvato nella serata di lunedì 9 marzo l’uscita dal Parco fluviale Gesso e Stura. Il recesso diventerà effettivo al termine del 2026: per tutto l’anno Roccavione resterà quindi parte dell’area protetta, mentre la fuoriuscita produrrà i suoi effetti a partire dal 2027.

Una scelta che il sindaco Paolo Giraudo aveva definito serena e responsabile, motivandola con la limitata porzione di territorio comunale interessata dal Parco e con una ricaduta ritenuta insufficiente per Roccavione, in particolare sul fronte turistico. L’Amministrazione aveva inoltre spiegato di voler destinare le risorse risparmiate a interventi di riqualificazione, manutenzione e valorizzazione dei sentieri pedonali e ciclabili verso i comuni vicini.

“Questa decisione non nasce da alcuna polemica nei confronti del Parco fluviale Gesso e Stura, realtà che continuiamo a guardare con rispetto. Semplicemente, analizzando con attenzione la situazione, ci siamo resi conto che Roccavione, essendo coinvolta solo con una porzione molto limitata del proprio territorio, non poteva contribuire in modo realmente significativo allo sviluppo e alla gestione complessiva del Parco. Allo stesso tempo, la permanenza all’interno del Parco non ha prodotto per il nostro Comune risultati tangibili, per esempio sotto il profilo dello sviluppo turistico”, aveva spiegato Giraudo.

Ed è proprio su questa impostazione che intervengono ora le associazioni ambientaliste. Nella lettera inviata al primo cittadino ricordano innanzitutto la storia del Parco e il ruolo svolto negli anni dalle realtà ambientaliste per arrivare alla sua costituzione nel 2007.

“Le Associazioni scriventi per anni hanno lavorato, anche con rilevanti studi scientifici, perché si potesse realizzare il Parco Fluviale Gesso e Stura, diventato realtà nel 2007. Da allora il Parco si è via via ampliato grazie all’adesione di molti Comuni”, scrivono.

Da qui il dispiacere per la decisione assunta dall’Amministrazione roccavionese: “Per questo abbiamo appreso con rammarico e dispiacere la decisione dell’Amministrazione comunale da Lei guidata di annullare la propria adesione al Parco a partire dal prossimo anno”.

Le associazioni prendono quindi in esame le motivazioni alla base del recesso, soffermandosi in particolare sulla questione economica e sulla presunta marginalità di Roccavione all’interno del Parco. “Tra le motivazioni ci è sembrato di capire ci sia stata la ‘marginalità’ del Comune di Roccavione e gli scarsi interventi del Parco sul territorio comunale che non giustificano la spesa di 1068 euro che il Comune ogni anno versa al parco e che potrebbero essere usati meglio per interventi ambientali sul territorio”, si legge nella lettera.

Un ragionamento che, secondo le associazioni, non tiene però conto del significato complessivo dell’adesione al Parco. Nella missiva viene riconosciuto anche l’impegno dimostrato negli anni dal Comune di Roccavione sul fronte della tutela ambientale e del territorio, ma viene sottolineato come la partecipazione al Parco rappresenti qualcosa di più di un semplice ritorno diretto in termini di interventi.

“Diamo atto che il Comune di Roccavione da anni ha effettuato significativi interventi di tutela dell’ambiente e del territorio, ma l’adesione al Parco ha un altro significato: sostenere un progetto generalizzato su un vasto territorio che richiede, più che mai in questi momenti di cambiamento climatico, un impegno e una dedizione di tutti”, sostengono i firmatari.

Il riferimento al cambiamento climatico diventa così uno degli elementi centrali dell’appello rivolto al sindaco. Per le associazioni, infatti, la forza del Parco risiede anche nella capacità di mettere in rete territori e amministrazioni comunali all’interno di una strategia ambientale più ampia, andando oltre i confini del singolo Comune e valutando il valore complessivo del progetto.

La richiesta finale è dunque esplicita: “Ci auguriamo, pertanto, che l’Amministrazione Comunale di Roccavione receda da questa grave decisione”.

Ma la lettera contiene anche un’offerta concreta, destinata a eliminare almeno l’aspetto economico indicato tra le ragioni dell’uscita. Le associazioni dichiarano infatti di essere disponibili a versare direttamente la quota annuale di adesione al Parco spettante al Comune di Roccavione.

“Come segno di partecipazione, siamo disposti come Associazioni a versare la quota del Comune di Roccavione di adesione al Parco Fluviale Gesso e Stura”, concludono.

A firmare la lettera sono Domenico Sanino, presidente di Pro Natura Cuneo, Bruno Piacenza, presidente di Legambiente Cuneo, Albino Gosmar, presidente di Cuneo Birding, Patrizia Rossi, delegata Lipu Cuneo, e Alberto Collidà, presidente di Italia Nostra Cuneo.