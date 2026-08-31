A Saluzzo apre lo Sportello Salute: consulenza gratuita ai cittadini per contrastare le lunghe liste d'attesa

Saluzzo si dota di un nuovo servizio a tutela dei diritti dei pazienti. A partire da lunedì 14 settembre entrerà infatti in funzione lo Sportello Salute, promosso dal Comitato Vivere la Costituzione per offrire consulenza e assistenza gratuita a chi incontra difficoltà nell'accesso alle prestazioni della sanità pubblica.

L'iniziativa nasce con l'intento di affiancare l'utenza nella risoluzione dei problemi legati alle prenotazioni di visite ed esami diagnostici. Il servizio si rivolge in particolare ai cittadini in possesso di prescrizioni per primi accessi che hanno ricevuto appuntamenti oltre i tempi massimi indicati dalla ricetta medica, a chi si è visto rifiutare la prenotazione a causa delle liste chiuse o a quanti sono stati dirottati verso strutture troppo distanti, in palese violazione del principio di prossimità territoriale.

Attraverso gli strumenti di autotutela previsti dalla normativa vigente, gli operatori dello sportello guideranno gli utenti nell'attivazione dei percorsi di legge per ottenere l'erogazione delle prestazioni nei tempi previsti.

I locali dello sportello si trovano all'interno della sede Cgil di Saluzzo, situata in corso Mazzini 7a/10.

Lo sportello sarà operativo tutti i lunedì mattina, con orario compreso tra le 9.00 e le 12.00.