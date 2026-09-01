La “battaglia dei cuscini” celebra a Cuneo la sua millesima edizione

Nella cornice del Festival Mirabilia e grazie alla preziosa e collaudata collaborazione con le Cooperative del Progetto SAI Cuneo, Dispari Teatro, ex storica compagnia Melarancio, celebra sabato 6 settembre 2026 la millesima replica della Battaglia dei cuscini.

La Battaglia dei Cuscini avrà luogo proprio a Cuneo, dove tutto è cominciato nel 1991 per iniziativa di Gimmi Basilotta e Marina Berro.

Domenica 6 settembre, in piazza Galimberti a Cuneo, alle ore 16:45, il celebre furgone blu e arancione aprirà ancora una volta le sue porte. Ne usciranno le attrici e gli attori della Battaglia, con caschetto e fischietto, pronti a trasformare la piazza in un grande campo di gioco. Basteranno pochi minuti e tutto avrà inizio: cuscini multicolori in alto nel cielo, incontri e risate, musica ska a scandire uno scontro all’ultimo lancio, dove l’unica regola è divertirsi.

Dopo mille repliche, decine di migliaia di partecipanti e un viaggio che ha portato la Battaglia in tutta Europa, Cuneo si prepara dunque a festeggiare un compleanno molto speciale.

Da anni Dispari Teatro e le Cooperative che operano nel progetto SAI Cuneo collaborano in numerose attività sul territorio, ultimo in ordine di tempo l’arrivo di Marco Cavallo a Cuneo, la parata e la performance finale, un evento costruito insieme passo dopo passo, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026: il 6 Settembre ancora un’occasione speciale da condividere.

L’attività è aperta a tutti, l’ingresso è gratuito ma occorre ritirare il biglietto presso lo stand dal Sai Cuneo in Piazza Galimberti, vicino al luogo dello spettacolo.

Per maggiori informazioni:

uffciostampa@dispariteatro.it