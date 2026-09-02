Alba, martedì 8 settembre blackout programmato in corso Asti: lavori E-distribuzione dalle 8.30 alle 15.30

Martedì 8 settembre E-distribuzione (Unità Territoriale di Cuneo) effettuerà lavori di manutenzione sulla rete elettrica che comporteranno un’interruzione programmata dell’energia elettrica in una zona di Alba. Il disservizio è previsto dalle 8.30 alle 15.30 e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

L’area interessata è corso Asti, nel tratto dal civico 12a al 12b, comprese le aree senza numero civico e il cantiere presente lungo il corso.

Nel corso delle operazioni l’erogazione della corrente potrebbe essere riattivata momentaneamente: per questo E-distribuzione invita i cittadini a non compiere imprudenze e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori nella fascia oraria indicata.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-diStr.ibuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e usare l’app gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare guasti, il riferimento è il Numero Verde 803.500.