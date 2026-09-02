Cuneo, sospetto caso di chikungunya: scatta l'ordinanza, disinfestazioni a Borgo San Giuseppe e corso De Gasperi

L’ospedale "Santa Croce e Carle" ha segnalato un sospetto caso di chikungunya, malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes (specie albopictus), relativo a un residente del Comune di Cuneo.

In seguito alla comunicazione, la sindaca ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che attiva il protocollo regionale per la gestione dei casi di arbovirosi e dispone un intervento di disinfestazione affidato a una ditta incaricata da Ipla Spa, società partecipata regionale.



LE ZONE INTERESSATE

Le aree interessate dal trattamento comprendono alcune vie di Borgo San Giuseppe e la zona commerciale di corso Alcide De Gasperi. Nella frazione d’Oltregesso rientrano le aree tra via Savona e via del Borgo Gesso, via Spinetta, via Vecchia Ferrovia e via Rocca De’ Baldi. A Cuneo sono coinvolti corso De Gasperi dal civico 55 al civico 76, via Alta, via degli Artigiani nel tratto tra corso De Gasperi e via Olivetti, e via Pertini tra corso De Gasperi e via Alta.



LA DISINFESTAZIONE

La disinfestazione è iniziata ieri mattina, martedì 1° settembre, con il trattamento delle caditoie stradali e proseguirà oggi, mercoledì 2 settembre, interessando sia le aree pubbliche sia quelle private comprese nel perimetro definito dall’ordinanza. L’amministrazione invita i residenti a collaborare agevolando l’accesso degli operatori incaricati e attenendosi alle indicazioni fornite durante le operazioni di rimozione dei focolai larvali.



Il Comune di Cuneo ricorda che, già da inizio estate, a fronte dell’aumento della presenza di zanzare sul territorio, sono stati attivati interventi di prevenzione con il supporto di IPLA, che nel mese di agosto ha effettuato trattamenti larvicidi e verifiche nei punti di monitoraggio. Cuneo aderisce inoltre al piano regionale di lotta alle arbovirosi e ha avviato l’iter per l’inserimento nel piano regionale di contrasto alle zanzare.



L’INFEZIONE

La chikungunya è un’infezione virale trasmessa da zanzare Aedes, che provoca febbre improvvisa e forti dolori articolari spesso debilitanti. Nella maggior parte dei casi si guarisce, ma il dolore può persistere a lungo. Non esistono antivirali né vaccini autorizzati in Europa. La prevenzione si basa sulla protezione dalle punture e sull’eliminazione dei ristagni d’acqua dove la zanzara prolifera.



BUONE PRATICHE

L’ordinanza prevede che, a partire da domani, il personale incaricato esegua un trattamento adulticida (in orario serale) e distribuisca materiale informativo sulle buone pratiche da adottare. I cittadini sono tenuti a evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua piovana, a eliminare ogni ristagno anche temporaneo e a mantenere cortili e spazi privati liberi da erbacce e rifiuti, così da impedire la formazione di nuovi focolai.

È inoltre necessario trattare l’acqua presente in tombini, griglie e pozzetti con prodotti larvicidi, svuotare piscine e fontane non in esercizio o sottoporle a trattamenti adeguati. Per la protezione personale è consigliato l’uso di comuni repellenti per insetti.



Prima del trattamento adulticida si raccomanda di raccogliere frutta e verdura degli orti o di proteggere le coltivazioni con teli, e di restare in casa durante le operazioni, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio d’aria.

È opportuno tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

Dopo il trattamento, si suggerisce di pulire con acqua e sapone mobili e giochi eventualmente esposti, di lavare accuratamente la pelle in caso di contatto con il prodotto e di evitare la permanenza prolungata nelle aree trattate per le successive dodici ore.



MATERIALE INFORMATIVO

A partire da questa mattina, 2 settembre, gli incaricati Ipla diffonderanno materiale informativo nelle zone interessate, così da garantire una corretta applicazione delle misure di prevenzione e contenimento.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comune di Cuneo, Sportello Unico del cittadino, al numero n. 0171-444.444 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12).