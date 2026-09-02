Monviso, chiuso il sentiero tra il lago Chiaretto e il Colle di Viso. Le immagini della frana [VIDEO]

In seguito alla vasta frana verificatasi nella serata di martedì 1° settembre 2026 in prossimità del Torrione Saint Robert, sulla parete nord-est del Monviso, il sindaco di Crissolo Fabrizio Re ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura temporanea e il divieto di transito sul sentiero CNAV13.

Il provvedimento interdice l'accesso e il passaggio pedonale nel tratto compreso tra il lago Chiaretto e il Colle di Viso, area situata a valle del conoide direttamente esposto al rischio di ulteriori distacchi di materiale dal versante. La decisione è stata assunta in via cautelativa a tutela della pubblica incolumità, su segnalazione della XIV Delegazione "Monviso" del Soccorso alpino e speleologico piemontese e dopo aver sentito l'Ufficio tecnico comunale.

L'interdizione resterà in vigore fino a data da destinarsi, in attesa della revoca del provvedimento o di successive valutazioni sulla sicurezza dell'area. Per quanto riguarda i collegamenti della zona, dal Cai Saluzzo confermano che il Rifugio Quintino Sella rimane accessibile attraverso i percorsi alternativi che salgono dal Rifugio Alpetto, dal Passo Gallarino o dal sentiero delle Balze di Cesare dal Lago grande di Viso.