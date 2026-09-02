ATLETICA / Mondovì, estate di grandi numeri e vetrine internazionali: oltre 200 atleti in città e Rachele Torchio ai Giochi del Mediterraneo

Un’estate intensa per l’Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo, protagonista sia nell’attività regionale sia sulla scena internazionale. La società monregalese ha ospitato dal 23 agosto al 1° settembre il tradizionale raduno estivo della Fidal Piemonte, una collaborazione che prosegue dal 1999 e che quest’anno ha portato a Mondovì oltre 200 tra atleti e tecnici provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Trentino.

Sulla pista “Fantoni Bonino” si sono allenati i settori Velocità e Ostacoli, Salti e Lanci, insieme ai giovani delle categorie Ragazzi e Ragazze. Tra le atlete presenti anche Daisy Osakue, pluricampionessa italiana e detentrice del record italiano, che ha completato a Mondovì la preparazione in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Proprio a Taranto ha vissuto una importante esperienza azzurra Rachele Torchio, velocista astigiana di 21 anni, da due stagioni in forza all’Atletica Mondovì. Schierata in ultima frazione nella 4x100 femminile, insieme ad Alice Pagliarini, Alessia Pavese e Dalia Kaddari, non ha però potuto gareggiare: un errore nel primo cambio ha infatti provocato il ritiro del quartetto italiano. La vittoria è andata al Portogallo in 43”57, davanti a Grecia e Turchia.

Per Torchio resta comunque una convocazione di prestigio, la terza in Nazionale dopo l’Europeo di Birmingham, dove era stata prima riserva nella 4x100 e nella 4x100 mista. Un percorso che conferma la crescita dell’atleta e il lavoro del tecnico Luca Ruffinengo.

Il raduno monregalese ha ricevuto anche il plauso della presidente Fidal Piemonte Clelia Zola, che ha sottolineato la crescita del progetto e l’importanza di offrire esperienze formative ai giovani. Soddisfatto anche il presidente dell’Atletica Mondovì Fabio Boselli, che ha ricordato una collaborazione ormai lunga oltre 25 anni: «Sono esperienze capaci di lasciare il segno».

Mondovì si conferma così uno dei punti di riferimento dell’atletica piemontese, tra formazione, grandi appuntamenti e atleti capaci di affacciarsi alla ribalta nazionale.