AFP apre le candidature al progetto INTERSkills: due mesi di tirocinio in Spagna per costruire il proprio futuro

Un'esperienza di tirocinio all'estero, l'occasione per mettere alla prova le proprie competenze e la possibilità di arricchire il curriculum con un percorso professionale di respiro internazionale. È questa l'opportunità offerta da INTERSkills, il progetto di mobilità transnazionale promosso da AFP nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027 e della Direttiva della Regione Piemonte dedicata alla mobilità internazionale.

Il progetto mette a disposizione 7 tirocini professionalizzanti della durata di due mesi in Spagna, rivolti a giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati, inoccupati o NEET, domiciliati in Piemonte. Da realizzarsi a partire da gennaio 2027, coinvolgeranno tre ambiti professionali particolarmente richiesti dal mercato del lavoro: turismo, benessere e meccanico-elettrico.

Sempre più aziende ricercano infatti candidati capaci di muoversi in contesti internazionali, con buone competenze linguistiche, spirito di adattamento e autonomia. Un'esperienza all'estero rappresenta, quindi, molto più di un semplice periodo di tirocinio: significa confrontarsi con nuovi metodi di lavoro, sviluppare competenze trasversali e acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

Il percorso prevede un'esperienza concreta all'interno di realtà lavorative spagnole, accompagnata dal supporto organizzativo e formativo di AFP. Un'occasione per crescere professionalmente e personalmente, vivendo un'esperienza che può diventare un importante punto di partenza per il proprio futuro lavorativo.

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso l'analisi del curriculum vitae, un test di conoscenza linguistica e un colloquio motivazionale, con l'obiettivo di individuare i candidati più motivati a cogliere questa opportunità.

Tutte le informazioni sul progetto, il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito di AFP:

https://www.afpdronero.it/bando-mobilita-transnazionale-2025-2028/

Termine ultimo per le candidature: 31 ottobre 2026.

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando contattare:

europa@afpdronero.it

0171912056 – 0171909189