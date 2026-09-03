"Doniamo anche sorrisi": a Cuneo la mostra Aido per i 50 anni della sezione provinciale

Sabato 19 Settembre presso il Palazzo della Provincia a Cuneo parte la mostra dedicata ai 50 anni di vita della Sezione Provinciale AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) .

Presso la Sala Viano, ingresso dal lato di Corso Dante, 41, verranno esposti dei moduli riproducenti le principali attività e la storia della associazione accompagnate dalle vignette del disegnatore umoristico Danilo Paparelli che da anni segue, supporta e aiuta l'associazione legata al dono di organi.

"Questa mostra è aperta a tutti, tranne agli agelasti! Chi non sa ridere e non è di buon umore si troverebbe male nella sala, perché il sorriso e il buon umore sono gli ingredienti principali, non per niente abbiamo intitolato la mostra "Doniamo anche sorrisi da ben cinquant'anni"" sono le parole di Danilo Paparelli, firma nota a tutto i lettori di varie testate giornalistiche sia cuneesi sia nazionali.

La sede della mostra è stata scelta anche in funzione del protocollo d'intesa che AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ha siglato con l'Amministrazione della Provincia, ente pubblico attento al sociale e particolarmente vicino al "dono":

"È per noi un onore ospitare questa mostra" dice il presidente Luca Robaldo - "AIDO è un movimento popolare che trasmette energia e stimoli positivi e questa mostra darà lustro al mezzo secolo di attività svolte dall'associazione a favore del sociale e della tutela della vita"

Per rendere più propositiva, sinergica e stimolante anche al pubblico che visiteranno la mostra gli organizzatori hanno pensato di creare uno spazio dove ci si potrà "sbizzarrire" colorando le diverse vignette di Paparelli.Ci sarà anche un puzzle gigante da montare, una sfida che sicuramente coinvolgerà chi si metterà in gioco.

"Al messaggio solidale sulla donazione abbiamo voluto aggiungere una sezione ludica per attrarre anche i più giovani, tutti devono conoscere l'utilità del dono di organi magari passando attraverso ad un sorriso." afferma Stefania Rovere Amministratore AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Consigliere AIDO Piemonte.

"I ringraziamenti sono molti, oltre all'Amministrazione della Provincia di Cuneo siamo riconoscenti anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo da tempo vicino ad AIDO, il CSV (Centro per i Servizi del Volontariato) ed ultimi, ma non ultimi la ditta Co.Lo.Ro. per la grande disponibilità avuta nei nostri confronti nell'allestimento della mostra" conclude Giuseppe Sibona Amministratore della realtà di coordinamento associativo della "Granda".

La mostra sarà presente nel capoluogo di provincia, Cuneo, da Sabato 19 a Mercoledì 30 Settembre nei seguenti orari: 8.30 - 18.30...ingresso gratuito!