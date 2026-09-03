PALLAVOLO A1F / Granda Volley, a settembre sei allenamenti congiunti verso l'esordio in campionato

Granda Volley spinge forte sulla preparazione nel mese di settembre, in modo da arrivare pronta all'inizio ufficiale del campionato di Serie A1 Fineco. Per questo motivo la squadra di coach Tisci sarà protagonista di una serie di allenamenti congiunti per preparare al meglio l'avvio di stagione.



In particolare le Gatte se la vedranno con Wash4Green Monviso Volley, Valsabbina Millenium Brescia, Igor Gorgonzola Novara, Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Chorus Life Volley Bergamo. La serie di allenamenti congiunti sarà l'occasione giusta per seguire da vicino il percorso di Granda Volley, impegnata sul taraflex per creare la giusta intesa in vista dell'avvio ufficiale della stagione. Di seguito il programma completo:



- Wash4Green Monviso Volley - Granda Volley: sabato 5 settembre, Pala Bus Company (Villafranca Piemonte)

- Granda Volley - Wash4Green Monviso Volley: mercoledì 9 settembre, Palazzetto dello Sport di Cuneo

- Valsabbina Millenium Brescia - Granda Volley: sabato 12 settembre, Pala Cima (Alessandria)

- Igor Gorgonzola Novara - Granda Volley: martedì 15 settembre, Pala Igor (Novara)

- Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Granda Volley: mercoledì 23 settembre, Pala Fenera (Chieri)

- Chorus Life Bergamo - Granda Volley: sabato 26 settembre, Pala Facchetti (Treviglio)