Fossano, avvicendamento alla guida del 1° Reggimento Artiglieria da montagna

Questa mattina, presso la Caserma “Perotti”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da Montagna).

Il colonnello Olav Conz, dopo tre anni alla guida degli artiglieri fossanesi, ha passato le consegne al parigrado Francesco Miccoli.

La cerimonia si è svolta al cospetto della Bandiera di Guerra del Reggimento e alla presenza del comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, generale di Brigata David Colussi, del sindaco di Fossano Dario Tallone, e di numerose autorità civili e militari.

Il colonnello Conz ha ringraziato i suoi artiglieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'intenso periodo che lo ha visto al comando del Reggimento, dai concorsi alle Forze di Polizia nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, che ancora oggi vede il Reggimento operativo nel settore della Val Susa e della Valle d’Aosta, ai numerosi impieghi all’estero a supporto dei contingenti in Libano, Niger, Gibuti e Bulgaria, sino al più recente impegno del Reggimento in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. IlColonnello Conz ha sottolineato il costante operato nel mantenimento della piena capacità operativa, attraverso le attività a fuoco e il continuo addestramento in montagna, peculiarità delle Truppe Alpine. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alle istituzioni locali per aver mantenuto vivo e costruttivo il legame con il Reggimento, confermando la consolidata sinergia con il territorio fossanese e la “Provincia Granda”.

[Il colonnello Conz ha ringraziato uomini e donne del reggimento per lo straordinario lavoro svolto in questi anni]

Dopo il passaggio della Bandiera di Guerra tra i due comandanti, il generale Colussi, nell’augurare al colonnello Conz i migliori successi nel nuovo impiego presso il Comando delle Truppe Alpine di Bolzano, ha accolto il colonnello Francesco Miccoli che giunge a Fossano dopo un’esperienza nell’ambito interforze.

[Il generale di Brigata Colussi ha ricordato i numerosi impegni operativi e addestrativi che hanno visto coinvolto il reggimento in questi anni]

Ringraziamenti sono giunti anche dal sindaco di Fossano, che a nome dell’Amministrazione ha voluto ricordare il profondo legame che unisce la città ai militari e la proficua collaborazione che da ormai 35 anni lega il 1° Reggimento alla Città di Fossano.

[Il colonnello Francesco Miccoli]









