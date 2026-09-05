 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 settembre 2026, 12:13

"Landandé Insieme" fa tappa a Briaglia: una giornata tra natura, circo e prodotti a km zero

L'iniziativa targata Associazione Insieme si terrà domenica 27 settembre lungo i sentieri del Monregalese: le iscrizioni chiudono giovedì 24

&quot;Landandé Insieme&quot; fa tappa a Briaglia: una giornata tra natura, circo e prodotti a km zero

La stagione autunnale dell'associazione Insieme prende il via con la quinta edizione di "Landandé Insieme", manifestazione organizzata dal gruppo della zona del Monregalese in collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé e l'associazione Contadini Monregalesi. L'evento si svolgerà domenica 27 settembre 2026 a Briaglia, proponendo un'iniziativa pensata per le famiglie, la promozione del territorio e la valorizzazione della filiera corta.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 in piazza del Belvedere, con partenza alle ore 9.30 per una camminata ad anello su circuito campestre della durata di circa due ore e mezza. Durante l'itinerario i partecipanti attraverseranno il vigneto di Giorgio Chiadò e saranno accompagnati dalle esibizioni di Fuma che 'nduma. Al termine del percorso, con il rientro in piazza, verrà consegnato il sacco per il pic-nic preparato con i prodotti locali dell'associazione Contadini Monregalesi.

"Dopo il successo delle scorse edizioni, abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa, oramai divenuta una tradizione – spiega Anna Breida, coordinatrice di Insieme Monregalese –, ritornando nel luogo di origine e rimanendo in linea con uno dei nostri obiettivi come gruppo, ossia quello di promuovere momenti d’incontro per le famiglie. Questa giornata non solo vuole essere occasione di aggregazione e confronto, ma anche promozione di uno stile di vita sano, basato sul movimento a contatto con la natura, promozione delle attività presenti sul territorio e dei prodotti tipici. Determinante è la collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé e con il suo presidente Erminio Meroni, membro del nostro gruppo, che ringrazio per la costante disponibilità. Determinante è anche la sinergia con l’associazione Contadini Monregalesi, la cui regista è la presidente Delia Revelli. Ringrazio lei e il Comune di Briaglia, con il sindaco Giacomo Miceli, per la preziosa collaborazione. Ricordiamo che occorre la prenotazione e un abbigliamento adeguato al percorso".


 

"Siamo veramente entusiasti di questa collaborazione che anno dopo anno si consolida sempre di più – aggiunge Delia Revelli, presidente dell'associazione Contadini Monregalesi –. Per noi contadini è un’opportunità preziosa per incontrare direttamente il pubblico, raccontare la storia dei nostri prodotti e condividere la passione per la terra, valorizzando la filiera corta. Quest'anno i partecipanti potranno toccare veramente con mano quello che è il lavoro del vigneto e magari raccoglierne qualche frutto".


 

Il contributo di partecipazione è di 12,00 euro per gli adulti e 5,00 euro per i ragazzi tra i 4 e i 14 anni. Per assicurarsi il pranzo al sacco è necessario iscriversi entro giovedì 24 settembre 2026 attraverso il modulo online predisposto dagli organizzatori.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium