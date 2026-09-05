"Marene Fest 2026" e "De.Co. Village": Marene presenta il ricco programma degli eventi di settembre [FOTO E VIDEO]

A margine dell'inaugurazione tenuta nel pomeriggio di ieri, 4 settembre, per la riqualificazione della Casa del Custode nel parco Galvagno — destinata al nuovo "Nido del Custode" per la fascia 0-3 anni gestito dalla scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù —, il sindaco di Marene Alberto Deninotti, la Giunta e la Pro loco presieduta da Tomas Loreggia hanno presentato il calendario degli eventi di settembre.

Tra i momenti principali del "Marene Fest 2026" spicca la prima edizione del "De.Co. Village", in programma domenica 27 settembre 2026. L'iniziativa, ideata dall'esperta di settore Tiziana Martino e promossa da Comune di Marene, Provincia di Cuneo con il presidente Luca Robaldo e Pro loco, si propone come vetrina per le tipicità culinarie e culturali piemontesi riconosciute dalle denominazioni comunali. Il programma del "Settembre marenese", illustrato con la partecipazione dell'assessore alle manifestazioni Fabio Donato, dell'assessora allo sport Alessandra Testa e della vice presidente della Pro loco Sara Barge, comprenderà anche l'inaugurazione di Palazzo Gallina.

"Rivolgo un ringraziamento ufficiale – ha dichiarato il sindaco Alberto Deninotti – a tutte le persone, associazioni, volontari e realtà del territorio che si sono impegnate e messe a disposizione per rendere possibile questo ricco calendario. Siete l’ossatura portante del nostro Comune e, grazie al vostro impegno, Marene continua a essere una comunità viva, attiva e capace di stare insieme".



LE INTERVISTE [VIDEO]





GLI APPUNTAMENTI

Oggi, sabato 5 settembre, alle ore 21, “Giochi dei Cantun”

Martedì 8, alle ore 20.30, la processione della Festa Patronale.

Mercoledì 9, alle ore 21 Gara di bocce femminile

Giovedì 10, alle ore 16, la Festa dello Sport. Alle 19 la manifestazione podistica “Marene d’Cursa”

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MARENEFEST (da venerdì 11 a lunedì 14 settembre al Parco Galvagno)

Venerdì 11 settembre (ore 20) "Atuttabirra!" – Street food e servizio bar

Sabato 12 (ore 21) Cena animata

Domenica 13 (ore 19.30) Apericena in musica-Dj set

Lunedì 14 (ore 20) polenta e salsiccia

Sabato 12 (16.30) inaugurazione Palazzo Gallina, in occasione dei 330 anni del Comune di Marene, con l’esibizione della Fanfara Bersaglieri. Inaugurazione di “Passioni in Mostra” e della seconda “Auto Solidale”. Nello stesso giorno, alle ore 18, il nuovo evento enogastronomico denominato “MAREdiVINO”.

Dal 15 settembre al 5 ottobre torneo sociale Tennis Club

Venerdì 18 la presentazione del gruppo di aggregazione “Il Sole Dentro” presso Palazzo Galvagno. Alle ore 21 serata caraibica.

Sabato 19 gli 80 anni di Cromatura Bertola e Concerto Gen Verde dalle 21.

Venerdì 25 e sabato 26 la festa dei coscritti

Domenica 27, dalle ore 14.30, la “Camminata for Africa” nel paese. Alle 15 l’atteso “De.Co. Village Marene”.