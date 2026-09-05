Salute e prevenzione nel Monregalese: al via i gruppi di cammino del Distretto Sud-Est

"Da soli si cammina veloce, ma insieme si va più lontano". Con questo slogan gli infermieri di famiglia e di comunità dell'Asl Cn1 annunciano la ripartenza dei gruppi di cammino nel Distretto Sud-Est.

Le attività, a cadenza settimanale con ritrovo fisso per la partenza alle ore 14.30, prenderanno il via a Niella Tanaro e Priola da lunedì 14 settembre, per proseguire a Vicoforte e Murazzano da martedì 15 e a Saliceto da mercoledì 16.

Da giovedì 17 settembre si camminerà a Ceva, Dogliani e nel gruppo Bastia Mondovì-Cigliè. Successivamente le uscite prenderanno il via a Villanova Mondovì da mercoledì 23, a Rocca De' Baldi da giovedì 24, a Carrù da lunedì 28 e a Mondovì da martedì 29 settembre.

"Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori –. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso".

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero telefonico 335/65.13.907.