CALCIO SERIE D / Esordio casalingo per Bra e Saluzzo: le due cuneesi vogliono stupire nel solito imprevedibile girone A

Si alza il sipario sul campionato di Serie D 2026/27. Domani, domenica 6 settembre, andrà in scena la prima giornata del girone A e le due cuneesi al via, Bra e Saluzzo, esordiranno entrambe tra le mura amiche con fischio d’inizio previsto per le ore 15.

L’AC Bra torna a calcare i campi interregionali dopo la retrocessione della passata annata dalla Serie C. La rinnovata compagine giallorossa inaugurerà il proprio campionato allo stadio “Attilio Bravi” che tornerà così a essere il fortino dei cuneesi dopo l’”esilio” di Sestri Levante. Domenica a Bra arriverà la neopromossa Fezzanese, formazione ligure guidata da Giulio Ponte.

I ragazzi di mister Riccardo Boschetto sono usciti sconfitti, ormai due settimane fa, dal turno preliminare di Coppa Italia giocato in casa contro il Lascaris. I piemontesi, la cui rosa è stata completamente rivoluzionata in estate, hanno ceduto di misura (0-1) al termine di un match combattuto. I braidesi cercheranno di lasciarsi alle spalle il primo, deludente, verdetto stagionale e proveranno a ripartire dopo le amarezze dello scorso anno con una serena salvezza.

La partita sarà diretta da Alessandro Cisternini di Seregno che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Danilo Amatore e Riccardo Bergamaschi, entrambi della sezione di Bergamo.

Il Saluzzo 1901, invece, ospiterà all’”Amedeo Damiano” la Biellese di Luca Prina, in una sfida che negli ultimi anni sta diventando un grande classico. Nella precedente annata i granata si imposero 1-0 in casa per poi non andare oltre lo 0-0 a Biella.

La formazione del tecnico Antonino Asta arriva dal successo di misura sul campo del Lascaris in occasione del primo turno di Coppa Italia con la rete decisiva firmata da Valenti. Capitan Leonardo Rivoira e compagni cercheranno dunque di iniziare nel migliore dei modi la terza stagione consecutiva in Serie D: per loro l’obiettivo sarà un tranquillo mantenimento della categoria.

A dirigere l’incontro sarà Riccardo Luca Delfino di Roma, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Trionfante di Torino e Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio.