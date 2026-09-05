Anna e Anna: non è mai troppo tardi per un nuovo inizio

Ti racconto la storia di due belle persone: Agnese e Roberto. Più di 70 anni, entrambi vedovi, vivevano soli. Le giornate passavano tranquille… ma la sera, quando tutto taceva, quella solitudine pesava un po’ di più.

Poi hanno fatto una scelta: provare ancora. Si sono iscritti a un’agenzia per single.

Si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno deciso di dirsi sì, davanti alle loro famiglie commosse. Oggi cenano insieme, passeggiano, viaggiano, ridono. Ma soprattutto, non sono più soli.

La loro storia ci ricorda una cosa meravigliosa: non è mai troppo tardi per incontrare qualcuno che ti faccia battere ancora il cuore. Perché non potrebbe succedere anche a te? Non smettere di sperare.

Fai il primo passo!

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella e superare la fase single ma non troppo . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola, nel pieno centro, dove in questi giorni si svolge la Fiera Nazionale del Peperone.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Tommaso, single, 40 anni

Tommaso, 40enne, alto, moro, occhi azzurri: geometra, scalatore per passione e cuoco… decisamente pericoloso! Divorziato, senza figli, arrampica in montagna e ama la bella vita, soprattutto se condivisa con buona compagnia. Ironico, passionale, socievole, cerca finalmente la donna giusta. Non promette la vetta dell’Everest, ma una cosa sì: metterebbe tutto il cuore per renderla felice. Perché nella vita può bastare una buona corda per scalare una montagna… ma per costruire un futuro serve la persona giusta!… chiamalo al 349 8258417

Marco, single, 50 anni

Marco, 50enne, alto, distinto, brizzolato, con raffinati occhi grigio-verdi. Romantico e sognatore, è un uomo generoso, abituato alla bellezza e al buon gusto grazie al suo lavoro nel commercio di gioielli, ma convinto che il vero valore non si possa mettere in una vetrina. Ama il teatro, la buona musica e le serate capaci di lasciare qualcosa nel cuore. Cerca una donna dolce, equilibrata e soprattutto semplice, che abbia ancora il coraggio di credere in un amore nuovo: appassionante, coinvolgente, autentico... chiamalo 348 6939761!

Alessandro, single, 64 anni

Alessandro, 64enne, medico, vedovo, distinto, alto, brizzolato, occhi verdi. Uomo di buona cultura, facoltoso, ama leggere, ha conosciuto il successo, ha viaggiato, ha avuto una vita piena… ma oggi, quando rientra a casa, ad aspettarlo c’è soprattutto il silenzio. Non cerca ricchezza né perfezione: desidera una signora semplice, buona e sincera, con cui condividere ancora viaggi, conversazioni, musica e quelle piccole emozioni che diventano grandi quando si è in due…chiamalo al 347 3531318!

Annunci per Lui

Giulia, single, 30 anni

Giulia, 30enne, molto carina, uno sguardo color nocciola che non passa inosservato e lunghi capelli neri. Segretaria presso uno studio notarile, ha una figura slanciata, modi delicati e quella femminilità naturale che conquista senza ostentare. Vive in campagna e ama la tranquillità, le cose semplici e autentiche. La sua voce calda e melodiosa diventa ancora più affascinante quando canta nel suo coro. Cerca un uomo onesto, sincero e realmente intenzionato a costruire una seria unione. L’età non è importante: conta il cuore…Chiama al 371 3319185!

Silvia, single, 40 anni

Silvia, 40enne, mora, occhi verdi, stupenda e insegnante d’inglese alle Scuole Elementari. Elegante, dolcissima, single da tempo. Nella sua vita ha tutto… tranne la risposta alla domanda: “Miss, dov’è il tuo fidanzato?”. Cerca un uomo maturo, calmo ed equilibrato, di cui innamorarsi e a cui dedicarsi. Avventure? No, grazie: lei cerca una storia vera…Chiama al 338 4953600!

Chiara, single, 50 anni

Chiara, 50 anni, con un sorriso che racconta ancora tanta voglia di vivere, grandi occhi celesti, giovanile e affascinante, è una donna semplice, di poche pretese e dal cuore grande. Fa la sarta, ama la buona compagnia, cucina piatti squisiti, coltiva con passione il suo giardino, vive in compagnia del suo gattone. Oggi desidera incontrare un brav’uomo, affidabile e sincero, che non giochi con i sentimenti e sappia volerle bene davvero. L’età? Poco importa. Quando ci si vuole bene, il cuore non guarda la carta d’identità…. Chiama al 349 5601018!

Albertina, single, 61 anni

Albertina, 61enne. Una bella signora piemontese, occhi celesti, e un sorriso gentile, vedova, ha dedicato tanto alla famiglia e oggi, con un figlio ormai grande e felicemente sposato, sente che è arrivato il momento di pensare anche a sé. Ama ricamare, curare il giardino, tenere la casa in ordine… ma c’è un posto che nessuna cura domestica riesce a sistemare: quello lasciato vuoto dalla persona amata. Vorrebbe incontrare un uomo rispettoso, senza dare importanza all’età, purché abbia un desiderio sincero: condividere le piccole gioie quotidiane e tornare a sentirsi in due…. Chiama al 371 3319185!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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