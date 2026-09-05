A Vicoforte scatta la "Fera dla Madona": potenziati i collegamenti bus da Mondovì e navetta speciale per domenica 6 settembre

In occasione delle celebri Feste del Santuario e della tradizionale "Fera dla Madona", in programma da sabato 5 settembre 2026 a martedì 8 settembre 2026, il Comune di Vicoforte ha predisposto un piano straordinario di trasporti per facilitare l'afflusso dei visitatori e gestire al meglio la viabilità locale.

Per quanto riguarda il collegamento tra la stazione ferroviaria di Mondovì e Vicoforte, nei giorni di sabato 5 settembre 2026, lunedì 7 settembre 2026 e martedì 8 settembre 2026 il servizio pubblico di autobus sarà garantito con orario ordinario. Per la giornata di domenica 6 settembre 2026, l'amministrazione comunale ha invece organizzato un servizio navetta speciale al costo di 3,00 euro a corsa. Le partenze dalla stazione di Mondovì verso Vicoforte si terranno alle ore 8.30, 9.30, 10.30, 16.00, 17.00 e 18.00; i viaggi di ritorno da Vicoforte verso la stazione monregalese saranno effettuati alle ore 9.00, 10.00, 11.00, 15.30, 16.30 e 17.30.

L'evento prevede inoltre modifiche alla viabilità da venerdì 4 settembre 2026 a mercoledì 9 settembre 2026. Tra gli appuntamenti principali figura la storica processione da Mondovì, in programma martedì 8 settembre 2026 con partenza alle ore 7.00 da Mondovì Piazza, accoglienza alle ore 7.40 presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Fiammenga e celebrazione della Santa Messa alle ore 8.30 al Santuario di Vicoforte.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Vicoforte in via Roma 24 o contattare il numero 0174/56.30.10.