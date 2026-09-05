A Villar San Costanzo un laboratorio gratuito di danza occitana per i giovani

Riscoprire il patrimonio culturale del territorio attraverso il ritmo, la condivisione e il movimento. Con questo obiettivo nasce il nuovo laboratorio gratuito di danza occitana rivolto ai giovani, inserito nell'ambito del progetto "RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira".

Guidati dal docente Paolo Lombardo, affiancato da altri insegnanti esperti, i partecipanti impareranno i passi fondamentali dei balli delle Valli Occitane, dalle courentas ai balets. Il percorso, articolato in 5 lezioni, si propone come uno strumento per contrastare l'isolamento giovanile e favorire nuove connessioni interpersonali. La prima lezione è in programma venerdì 11 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 a Villar San Costanzo, presso "La Casa delle Idee" in via IV Novembre 1.

L'iniziativa vede come capofila il comune di Celle di Macra, con i partner comunali di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo, affiancati da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio Aps, Associazione Chaliar Odv, Associazione Luoghi di Passaggio Aps, Associazione Escarton Aps e Consulta Giovanile Valle Maira. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte tramite il Fondo delle Politiche Giovanili nell'ambito dell'iniziativa "Piemonte per i Giovani" ai sensi della L.R. 6/2019.

L'attività è organizzata con il supporto dell'Afp Dronero e la collaborazione dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira e dell'Associazione Escarton Aps. La partecipazione è gratuita con prenotazione gradita. Per informazioni è possibile contattare l'Associazione Escarton Aps al 346/62.95.202 oppure il Centro Servizi Afp Dronero al 388/37.04.339 o all'indirizzo e-mail segreteria.servizi@afpdronero.