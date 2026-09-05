L'arte di Cristiana Cravanzola in mostra ad Alba: "Percorsi, tra presente e passato"

Corso Torino 18 Professional Workshop ad Alba riapre le attività dopo la pausa estiva proponendo la mostra personale dell'artista albese Cristiana Cravanzola, intitolata "Percorsi, tra presente e passato".

L'esposizione, curata dalla professoressa Vilma Vola, inaugurerà sabato 12 settembre alle ore 18 e rimarrà aperta fino a sabato 10 ottobre.

L'iniziativa offre una riflessione sull'epoca moderna e sul concetto di soglia attraverso l'indagine plastica e scultorea dell'autrice. Le sue sculture e le tavole cromatiche danno vita a un giardino fantastico popolato da animali ed elementi figurativi caratterizzati da essenzialità, dinamismo ed eleganza. La curatrice Vilma Vola sottolinea come il percorso artistico di Cristiana Cravanzola rifletta una maturità maturata anche grazie alla sua attività di docente di discipline plastiche e scultoree presso il Liceo Artistico dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Govone di Alba.

Nata ad Alba nel 1970, Cristiana Cravanzola si è diplomata al Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo e in scultura all'Accademia di Belle Arti di Carrara. Nella sua carriera ha preso parte a collettive e simposi internazionali in centri quali Certaldo, Villafranca in Lunigiana, Pietrasanta, Torino, Chiasso, Lugano, Innsbruck, Berlino e Bene Vagienna.

La mostra, allestita presso Corso Torino 18 ad Alba, sarà ad ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato su prenotazione.