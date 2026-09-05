Lemon Park, il divertimento continua a Limone Piemonte: aperto anche nel primo weekend di settembre

L’estate non è ancora finita e a Limone Piemonte c’è ancora spazio per giocare, divertirsi e trascorrere qualche ora in famiglia.

Dopo le settimane di grande partecipazione, Lemon Park, il parco di gonfiabili e divertimenti dedicato a bambini e famiglie, annuncia una nuova apertura straordinaria nel primo weekend di settembre.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, per tre giornate all’insegna del divertimento, con il parco pronto ad accogliere grandi e piccoli.

Lemon Park aperto anche a settembre

La formula è quella che ha accompagnato il successo della stagione: un’area pensata per offrire ai bambini la possibilità di giocare, saltare e divertirsi in sicurezza, mentre mamma e papà possono godersi qualche ora di relax.

Il Lemon Park di Limone Piemonte si trova in via San Giovanni 36, località Maneggio, e propone un mondo colorato di attrazioni pensate per diverse età.

Tra le protagoniste del parco ci sono i gonfiabili, compreso il grande gonfiabile a tema Impero Romano, insieme ai tappeti elastici e al tiro a segno. Una proposta che permette di alternare movimento, gioco e sfide, trasformando una semplice giornata a Limone in un’esperienza di puro divertimento.

Un weekend per tutta la famiglia

L’apertura di settembre rappresenta anche un’occasione per chi vuole concedersi un ultimo fine settimana in montagna prima dell’inizio della scuola.

Il parco è infatti pensato come una destinazione per tutta la famiglia, dove i bambini possono trovare numerose occasioni di gioco e gli adulti accompagnatori possono vivere una giornata diversa dal solito.Il contesto di Limone Piemonte, con le sue montagne e le numerose possibilità di trascorrere tempo all’aria aperta, completa una proposta particolarmente adatta alle famiglie che cercano attività e intrattenimento durante il weekend.

Gli orari del Lemon Park

Per il weekend del 4, 5 e 6 settembre, il parco sarà aperto con i seguenti orari:

● mattino: dalle 10.30 alle 13

● pomeriggio: dalle 14.30 alle 19

Una pausa nelle ore centrali della giornata e poi di nuovo tutti al parco per un pomeriggio di giochi, risate e divertimento.

Dove si trova Lemon Park

Lemon Park

📍 Via San Giovanni 36 – Limone Piemonte, località Maneggio

📞 335 824 3345

Per chi sta programmando una giornata o un weekend a Limone Piemonte, l’appuntamento con Lemon Park è dunque fissato per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026.

Tre giornate per salutare l’estate con ancora un po’ di adrenalina, giochi e divertimento insieme a tutta la famiglia.