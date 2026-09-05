"Metamorfosi. Tra memoria e futuro": a Palazzo Samone la nuova collettiva di Cuneofotografia

Cuneo si prepara ad accogliere un viaggio visivo incentrato sulla trasformazione e sul dialogo tra passato e domani.

Oggi, sabato 5 settembre, alle ore 17, al primo piano dello storico Palazzo Samone in via Amedeo Rossi 4 a Cuneo, si terrà l'inaugurazione della mostra collettiva "Metamorfosi. Tra memoria e futuro", promossa dall'associazione Cuneofotografia.

L'esposizione raccoglie gli scatti di 13 soci dell'associazione che hanno indagato il presente come spazio di passaggio, dove la memoria diventa la radice per costruire il futuro. Le immagini esposte ritraggono l'evoluzione del territorio cuneese attraverso i confronti tra il prima e il dopo, i cantieri aperti e la nascita dei nuovi contesti urbani, invitando i visitatori a leggere i luoghi come realtà dinamiche e in costante mutamento.

L'iniziativa si avvale del patrocinio della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata in collaborazione con la Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche).