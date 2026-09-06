domenica 13 settembre 2026 torna l’attesissima 8° edizione del Bisalta Trail a cura della Boves Run.

Tre i percorsi adatti a tutti i gli amanti della corsa:

Ultra: 47 km con 3.050 metri di dislivello (partenza ore 06:00 - costo 60,00 €).

Trail: 30 km con 1.700 metri di dislivello (partenza ore 09:00 - costo 35,00 €).

Short: 16 km con 800 metri di dislivello (partenza ore 09:30). [1]



Le iscrizioni sono aperte e richiedono un certificato medico agonistico. Per maggiori informazioni o per registrarti, puoi consultare il sito ufficiale Boves Run o la pagina dedicata su Wedosport.

La partecipazione al Bisalta Trail è aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni, in possesso di certificato medico agonistico atletica leggera in corso di validità.