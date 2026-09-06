A Beinette il nuovo Polo dell’Infanzia nel nome di Piero Angela: al taglio del nastro il figlio Alberto [FOTO]

È stato inaugurato questa mattina, domenica 6 settembre, il nuovo Polo dell’Infanzia di Beinette, in piazza Salvo d’Acquisto, intitolato a Piero Angela.

Un momento di grande emozione per il sindaco Lorenzo Busciglio, alla presenza delle autorità, della comunità scolastica, delle famiglie e di un ospite particolarmente significativo: Alberto Angela, figlio di Piero, arrivato a Beinette per partecipare alla cerimonia e al momento del taglio del nastro.

La sua presenza ha dato alla giornata un valore ulteriore, trasformando l’inaugurazione in un ideale passaggio di testimone tra il padre, scomparso nell’agosto 2022, e una nuova generazione di bambini.

Angela è qui in provincia dalla giornata di ieri, sabato 5 settembre, ospite dell'Anima Festival, di cui ha concluso la rassegna, con una lectio magistralis su Cesare. Con lui, stamattina, anche i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, gli organizzatori della kermesse estiva a Cervere.

Il nuovo polo nasce da un importante intervento finanziato nell’ambito del PNRR e riunisce in un’unica struttura i servizi dedicati alla prima infanzia e alla scuola dell’infanzia. Qui troveranno spazio i servizi educativi per i bambini dai 3 ai 36 mesi, la Sezione Primavera e la scuola dell’infanzia, in un percorso di continuità educativa che accompagna i più piccoli nei primi anni della loro esperienza scolastica.

Una struttura nuova, progettata con particolare attenzione alla funzionalità degli ambienti, alla sicurezza, all’accessibilità e al benessere dei bambini. Il progetto prevede anche spazi esterni destinati alle attività all’aperto, con aree verdi, un boschetto e un orto didattico, in un’idea di scuola intesa non soltanto come edificio ma come ambiente educativo nel quale crescere, esplorare e imparare.

E proprio il nome scelto per il polo assume oggi un significato particolare.

Piero Angela, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, ha fatto della conoscenza e della capacità di spiegare la complessità in modo semplice uno dei tratti distintivi della sua lunga carriera. Intitolargli un luogo destinato ai bambini significa legare idealmente la scuola ai valori della curiosità, della ricerca e della voglia di conoscere.

La presenza di Alberto Angela ha reso ancora più intenso questo messaggio. Divulgatore e volto amatissimo della televisione italiana, Alberto ha raccolto l’eredità professionale del padre, proseguendone il lavoro nel racconto della storia, della cultura, dell’archeologia e della scienza.

L’inaugurazione arriva alla vigilia dell’avvio a pieno regime dei nuovi servizi educativi. Il polo rappresenta infatti un investimento importante per Beinette e per le famiglie del territorio, offrendo in una sede unica un sistema educativo che parte dai primi mesi di vita e accompagna i bambini fino alla scuola dell’infanzia.

Tantissime le autorità presenti, così come i cittadini, le famiglie e il personale scolastico, a testimonianza di un momento di grande festa non solo per il paese guidato dal sindaco Lorenzo Busciglio, ma per tutta la comunità. Perché ciò che si fa per i bambini si fa per il futuro. E il futuro riguarda tutti.

La gestione dei servizi per la prima infanzia è stata affidata per cinque anni alla realtà “Il Nido dei Bimbi”, con un investimento complessivo superiore a un milione e mezzo di euro.

Quella di oggi, dunque, non è stata soltanto una cerimonia istituzionale. È stata soprattutto la consegna alla comunità di un nuovo spazio destinato a essere vissuto quotidianamente da bambini, insegnanti, educatori e famiglie. E nel nome di Piero Angela, Beinette affida idealmente alle nuove generazioni un invito semplice e potente: continuare a fare domande, a cercare risposte e a coltivare la curiosità.

Le foto sono state scattate per TargatoCn da Pietro Carluzzo, che ringraziamo sentitamente.