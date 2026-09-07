Bra, il tenente colonnello Tommaso Gioffreda salutato dalla sezione locale dell'Anc

La sezione di Bra dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc) ha salutato oggi, 7 settembre, il tenente colonnello Tommaso Gioffreda. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bra, infatti, è prossimo a far ritorno al Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta di Torino.

Una numerosa rappresentanza dei soci, insieme al presidente, maresciallo in congedo Antonio De Cristofaro, ha ricevuto l'Ufficiale nella sede di via Piumati, consegnandogli una targa ricordo.

Durante l'incontro, il tenente colonnello Gioffreda ha ringraziato i membri dell'Associazione, ribadendo il loro valore all'interno dell'Arma. Ha sottolineato come essi rappresentino una componente attiva e preziosa della grande famiglia dei Carabinieri, grazie alla continuità di valori, esperienza e spirito di servizio che li lega ai colleghi attualmente in servizio.

Il presidente De Cristofaro ha espresso gratitudine per l'attenzione e la sensibilità dimostrate dal comandante per tutto il tempo della sua permanenza all'ombra della Zizzola, augurandogli successo per la sua vita personale e professionale.