A Saluzzo ritorna Alberto Cavaglion con il libro "Nella notte straniera"

Ritorna a Saluzzo, venerdì 11 settembre alle 17,30 al Monastero della Stella, piazzetta Trinità lo storico e scrittore Alberto Cavaglion,già docente di Storia dell'Ebraismo all'Università di Firenze.

E 'autore di numerosi volumi di carattere storico-letterario, tra cui 'La Resistenza spiegata a mia figlia', con la quale ha vinto il Premio Lo Straniero, e molti altri libri.

'Nella notte straniera', pubblicato nel 1981 - descrivono Piera Comba e Sandro Capellaro legati all’autore da lunga amicizia - è stato il primo libro di Cavaglion, la sua prova giovanile, che già documentava con scrupoloso rigore una vicenda storica praticamente sconosciuta e aveva come preziosa introduzione quella di Alessandro Galante Garrone. Certamente la nostra piccola associazione, Giorgio Biandrata di Saluzzo, con la guida illuminata e attenta alla storia (ma sempre anche all'attualità) di Gigi Ferraro, non si è lasciata sfuggire negli anni questo episodio storico della tragica fuga di circa un migliaio di Ebrei dal paesino di Saint Martin Vésubie (nell'alta valle del Nizzardo), documentata nel libro. E ha saputo comprendere come i Colli di frontiera di Ciriegia e Di Finestra, che videro il faticoso e tragico passaggio dei profughi, tra il 9 e il 13 settembre del 1943, dovessero diventare meta di una Marcia annuale, alternativamente a uno dei due Colli, proprio un cammino 'Attraverso la Memoria'! Così, dopo le nostre marce private ai Colli, nel 1999 ebbe inizio ufficialmente la prima Marcia di Attraverso la Memoria, anche grazie alla rete di collaborazioni messe in atto dall'associazione, tra cui quelle del Comune di Saluzzo e dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, con Michele Calandri e Adriana Muncinelli".

“Certo - afferma Alberto Cavaglion - era una ricerca originale, con documenti storici nuovi, ma sono passati molti anni, il mondo è cambiato moltissimo, anche la documentazione storica è stata aggiornata, sorgono domande nuove, nuove capacità di comprensione e di analisi degli eventi, e a queste importanti esigenze ho cercato di rispondere con la nuova pubblicazione”.

E aggiunge: “Poco si conosce ancora della politica del fascismo nelle zone di occupazione, che è stata efferata e brutale nel fronte orientale, ma rispetto alle politiche antiebraiche, soprattutto nella Francia meridionale, presenta problemi storiografici enormi, perché mostra una palese contraddizione: un paese alleato della Germania, che si era dato una legislazione razziale nel '38, nel momento in cui si trova a condividere con i tedeschi zone di occupazione, nega alcuni dei principi che aveva fissato nelle leggi del '38 o con l'alleanza con la Germania,... per volontà di autonomia,... per distinguersi dall'alleato e dalle politiche di Vichy, che in certi casi furono anche peggiori...” e adotta una politica di convivenza e di dialogo con gli stranieri ebrei rifugiatisi nel paesino o nelle zone sotto il controllo italiano.

Man mano poi che si avvicina l'8 settembre del '43, una delle pagine più complicate della storia italiana, ai circa mille ebrei non resta altro che seguire i soldati della IV Armata che ritornano precipitosamente in Italia attraverso i sentieri scoscesi e rocciosi dei due Colli.

"L'immagine di copertina è un documento unico e importante, proviene da un archivio privato, è stata scattata da uno dei tenenti colonnello che controllavano il paesino di Saint Martin Vésubie e rappresenta diverse persone che passeggiavano tranquille nel viale alberato: è chiaro che non fossero turisti o popolazione locale, ma alcuni dei profughi lì rifugiatisi, dopo aver attraversato l'intera Europa, braccati dai tedeschi, con la speranza di aver trovato la salvezza!-

Molto altro aggiungerà, nell'incontro di venerdì 11 settembre, Cavaglion in dialogo con la professoressa Piera Comba, che ha dedicato molte energie professionali e didattiche alla storia e alla memoria e, con i suoi alunni, alcuni anni fa era salita al Colle Ciriegia a darne, con loro, testimonianza.

"Ma ci sembra importante il commento finale dell'autore, che ha voluto concludere il libro con la testimonianza di due ragazzi sopravvissuti che hanno saputo fare della loro vita un impegno lavorativo importante, per sottolineare la speranza di chi è passato attraverso la tragedia, ma ha conservato la speranza nel futuro. “ E questo è un valore aggiunto che cerco sempre di mettere nei miei libri! Non credo alla storia lacrimosa, alla storia mortuaria, ma coltivo l'idea di una storiografia positiva, così come la chiamava un grande filosofo italiano, Benedetto Croce!”.