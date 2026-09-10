Bra saluta il tenente colonnello Tommaso Gioffreda: il ringraziamento dell'amministrazione comunale

Un momento di ringraziamento e saluto si è tenuto nella giornata di ieri presso il palazzo comunale di Bra, dove la giunta cittadina guidata dal sindaco Gianni Fogliato ha ricevuto il tenente colonnello Tommaso Gioffreda.

L'incontro è stato organizzato per formulare le più vive congratulazioni all'ufficiale per la prestigiosa onorificenza di Commendatore "Al Merito della Repubblica Italiana" ricevuta nei mesi scorsi, oltre che per rivolgere un sentito ringraziamento e il saluto di commiato in vista del suo rientro a Torino. Gioffreda tornerà infatti ad assumere l'incarico di capo sezione operazioni e informazioni nello Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, al termine del periodo di reggenza del Comando della Compagnia Carabinieri di Bra.

Il sindaco Fogliato ha espresso a nome di tutta la comunità un sincero senso di gratitudine per l'operato svolto a favore del territorio, sottolineando l'alta competenza e la grande capacità professionale e culturale del tenente colonnello, unite a spiccate qualità umane, evidenziando inoltre la costante disponibilità al confronto e la proficua collaborazione.

All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti territoriali dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (Anioc), che hanno consegnato una targa di riconoscimento. Presenti alla cerimonia anche il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e i rappresentanti della sezione locale di Confartigianato.