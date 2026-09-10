Cherasco diventa un villaggio a misura di comunità: domenica 27 settembre arriva "Intrecci di Famiglie"

Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 10.30, il centro storico di Cherasco aprirà le proprie porte a "Intrecci di Famiglie", iniziativa ideata per offrire ai nuclei familiari un tempo da vivere con lentezza e spirito di condivisione. L'evento si articolerà durante l'intera giornata con proposte diffuse in diversi angoli della città.

L'appuntamento nasce dal percorso rinnovato dell'associazione Rete Mamma Aps, guidata dalle volontarie Valentina, Annalisa e Irene: "Vogliamo creare un villaggio che accompagni i genitori nella crescita dei figli – spiegano le organizzatrici –: un luogo in cui incontrarsi, aiutarsi e trovare occasioni per stare bene insieme. Intrecci nasce per tessere relazioni, ma anche per regalare una giornata di festa da vivere con i propri bambini". Il direttivo precisa inoltre come la rassegna affianchi il tradizionale appuntamento espositivo previsto per la primavera 2027: "I due format sono complementari: da una parte conoscere professionisti e risorse del territorio, dall'altra vivere esperienze condivise e rafforzare il senso di comunità".

Il programma per la prima infanzia (0-6 anni) prevede letture animate, esplorazioni sensoriali, ritmo e danza. I bambini in età scolare potranno invece cimentarsi con scacchi, dama, laboratori con mattoncini Lego, creazioni artistiche, cheerleading, truccabimbi e bolle di sapone. L'Area Benessere e lo spazio "Seminiamo Meraviglia" ospiteranno sessioni di Pilates e Yoga per la gravidanza e per le mamme con i piccoli, oltre a momenti dedicati al massaggio infantile.

Per il sostegno alla genitorialità saranno attivi il Salottino Intrecci e il Villaggio Rete Mamma, con la presenza delle istituzioni e dei servizi socio-sanitari. Alle ore 11.00 si terrà il talk "Educare alla scoperta e all'autonomia – Curiosità, apprendimento e natura" con le maestre dell'asilo comunale di Cherasco. Alle ore 16.00 il formatore e coach Cristiano Ghibaudo condurrà l'incontro "Scaranocchio lasciatemi sbagliare – Il valore educativo dell'errore", partendo dal suo albo illustrato "Non è uno sbaglio, è uno Scaranocchio. E va bene così". In collaborazione con l'Asl Cn2 si svolgerà un corso di disostruzione pediatrica, mentre La Leche League curerà il punto d'ascolto sull'allattamento.

La pausa pranzo vedrà momenti di convivialità tra aree picnic e food truck. Nel pomeriggio le attività riprenderanno fino alle ore 18.00, quando la musica dal vivo della Wannabe Band darà il via alla festa finale. L'evento è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Cherasco, il supporto di Asl Cn2, Csv Cuneo, Banca di Cherasco, dei main partner Dimar – Mercatò, Migliore e Tesisquare, dei partner di comunità Cristiano Ghibaudo – Il Metodo Lara, Iren e Ottica Sipario, insieme a numerosi sponsor e sostenitori del territorio.

I TALK

EDUCARE ALLA SCOPERTA E ALL'AUTONOMIA – CURIOSITA', APPRENDIMENTO E NATURA

Mattina h. 11.00 con le maestre dell'asilo comunale di Cherasco

Spazio pedagogico aperto alle domande, all'ascolto, ai pensieri, alle parole, spunti di riflessione sul ruolo dell'adulto nell'accompagnare i bambini verso l'autonomia, l'apprendimento e la libertà di scoperta, valorizzando la curiosità, l'esperienza e il contatto con la natura.

SCARANOCCHIO LASCIATEMI SBAGLIARE – IL VALORE EDUCATIVO DELL'ERRORE

Pomeriggio h. 16.00 con Cristiano Ghibaudo formatore e coach su orientamento e crescita personale

Viviamo nel mito della perfezione, e l'educazione dei figli non fa eccezione: abbiamo figli sempre più istruiti e informati, ma a rischio di restare senza uno dei regali più preziosi — essere forti e allenati alle sfide. Allenare qualcuno alla sfida significa chiedergli di rischiare, di prendersi responsabilità, cadere e rialzarsi, fare i conti con l'errore, oggi trattato come un nemico anziché come un alleato di crescita.

Cristiano Ghibaudo porta ai genitori di Intrecci di Famiglie uno speech concreto, costruito su esempi quotidiani — i compiti, la bicicletta senza rotelle, le chat di classe, il primo giorno senza mamma — per riflettere su una distinzione decisiva: la differenza tra proteggere un figlio da un errore e proteggerlo da una sfida, per renderlo forte quando dovrà affrontare il mondo senza di noi. Cornice narrativa, come valore aggiunto, il suo ultimo albo illustrato: Non è uno sbaglio, è uno Scaranocchio. E va bene così.